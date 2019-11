Tedx Marcianise: 10 speaker per una notte dedicata al cambiamento

La notte di venerdì 8 novembre Tedx sbarca al Centro Commerciale Campania di Marcianise per un evento intitolato Cha(lle)nge, tutto dedicato al concetto di cambiamento. Dalle 22 alle 2 del mattino, 10 speaker provenienti dall’Italia e dall’estero proporranno la loro prospettiva su diversi temi, dal futuro nell’era dei robot al business in rete al femminile, dagli insediamenti nello spazio fino all’analisi di una generazione sempre più isolata. Oltre all’orario notturno, questo particolare Tedx si distingue dagli altri per la musica, suonata dal vivo da Muhammed e Antonio Power Duo, e per le animazioni dello studio La Testuggine, che anticiperanno gli interventi di tutti gli ospiti.

Qui sotto la lista completa degli interventi:

– Victorio Amos Ziparo, The robots and the cloud. Come il cloud e I robot cambieranno le nostre vite

– Gianni Valentino, Come si campa con la scrittura? Pardon: si campa con la scrittura? Storie di crisi e resurrezione di chi vive e sopravvive scrivendo.

– Francesco Forni, Per chi è la musica? Excursus su utilizzo e funzione della musica e dei canti dall’alba dei tempi all’era moderna

– Martina Di Pasquale, Le ragazze ribelli del business. Perché le donne possono e devono rivoluzionare l’economia

– Giancarlo Covino, Imparare da Perseo. Come il mito di Perseo e Medusa ci fa guardare la realtà attraverso la lente dello humour

– Raffaella De Vita, Turn back to move forward. Storia di Raffaella De Vita, nata nella Terra dei Fuochi e diventata docente alla Virginia Tech.

– Roberto Annibale Malinconico, Portatori di sconfitte. Come educare una generazione che non riconosce come vicino neppure l’amico con cui esce sempre?

– Veronica Moronese, Il diritto e lo spazio: nuove frontiere per l’umanità. Quali saranno le leggi che regoleranno gli insediamenti umani lontano dal pianeta Terra?

– Angelica De Vito, Healing color therapy. Come l’arte ha aiutato dei bambini in difficoltà, senza nessuna discriminazione.

– Diego Davide, Riscoprire il passato, comprendere il presente. Cosa c’è in comune tra Martin Lutero, Greta Thunberg e il pubblico di Ted?

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’evento.