Talendomino, una serata all’insegna della danza e del clubbing

More or Less, 50 anni di hip hop fra sogno e ambizione

Cortona On The Move prosegue fino al prossimo primo ottobre: protagonisti, quest'anno, i temi della ricchezza e della povertà, declinati anche in chiave musicale, con una mostra collettiva, realizzata in partnership con Autolinee Toscane, il vettore di trasporto pubblico regionale, intitolata Get Rich or Die Tryin' che celebra mezzo secolo di questo movimento culturale.