Se Milano avesse il mare… sarebbe Ghe Pensi Mar

Al via la prima edizione di Ghe Pensi Mar, una nuova manifestazione estiva che unisce due realtà come Bagno Polka, uno dei bagni più frequentati della riviera ravennate e GhePensiMi, uno dei locali più amati e attivi di NoLo e di tutta Milano.



Cinque giorni – ad ingresso gratuito – sulle rive dell’Adriatico, in programma dal 22 al 26 giugno a Marina Romea (RA), con le protagoniste e i protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano, per oltre venti appuntamenti dedicati a libri, musica, scienza, stand-up, sport, televisione, radio e fumetti. Tra gli invitati spiccano Luca Ravenna, Beppe Bergomi, Sofia Viscardi, Diego Passoni, Bassi Maestro, Ceri, Giada Messetti, Francesco Mandelli e Federico Russo e Alessandro Gori (Lo Sgargabonzi).



«Il GhePensiMi fa tante cose belle, ma non ha il mare. Il Bagno Polka fa tante cose belle e ha pure il mare: non appena ci siamo conosciuti, abbiamo capito che avremmo potuto costruire qualcosa insieme. All’inizio pensavamo a un aperitivo in spiaggia, poi ci siamo fatti prendere la mano ed è arrivato il Ghe Pensi Mar», hanno raccontato Teo Russo del GhePensiMi e i ragazzi del Polka.

