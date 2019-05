Robert Pattinson sarà il nuovo Batman. L’attore diventato famoso con Twilight è stato scelto da Warner Bros per lavorare alla pellicola di Matt Reeves. Secondo la ricostruzione di Variety, Pattinson ha superato la concorrenza di Nicholas Hoult – protagonista del film dedicato alla vita di J. R. R. Tolkien – e inizierà a lavorare al film dopo la fine delle riprese del nuovo progetto di Christopher Nolan. Con i suoi 32 anni, Pattinson è l’attore più giovane della storia a vestire i panni del cavaliere oscuro.

Il film, intitolato The Batman, non farà parte della continuity del DC Cinematic Universe. Secondo le indiscrezioni raccolte da Variety, Reeves racconterà una vera e propria “detective story”, con Pattinson nel ruolo del “più grande detective del mondo”, e arriverà in sala nell’estate del 2021.