Rick and Morty vs. Dungeons & Dragons: in arrivo il crossover della vita

Il mondo di Rick and Morty e quello di Dungeons & Dragons sono in collisione, e il risultato è una combo devastante che uscirà il 5 aprile nelle fumetterie.

Si chiama molto intuitivamente Rick and Morty VS. Dungeons & Dragons ed è scritto a quattro mani da Jim Zub (autore già per Avengers e D&D) e Patrick Rothfuss, romanziere fantasy che si è fatto conoscere per Le Cronache dell’assassino del re. I disegni invece invece sono di Troy Little.

In questa storia, il duo composto dallo scienziato e dal ragazzino si troverà alle prese con cunicoli, draghi, stregoni e magie. Insomma, tutte le figate che rendono tale D&D. Il volume è pubblicato da Panini Comics.