Photo Rocks!: i migliori scatti del Rock in Rio in mostra a Milano

Dagli Who ad Alice Cooper, dai 30 Seconds To Mars a Nile Rodgers, sul palco immenso del Rock In Rio in 30 anni si sono alternati i nomi più imponenti che il rock abbia a disposizione. Monica Silva, fotografa brasiliana in pianta stabile a Milano, c’era alla prima edizione del festival di Rio. Aveva 18 anni ma le idee già ben chiare su cosa avrebbe fatto nella vita.

Oggi, Monica rende omaggio al festival con Photo Rocks!, una mostra a Milano che si tradurrà dal 6 al 9 giugno in incontri, talk, foto interattive, presentazioni. L’evento è inserito nel programma ufficiale della Milano Photo Week, perché anche le foto hanno diritto alla loro bella settimana dedicata.

Il luogo prescelto è LePark di Via Pezzotti a Milano. Ci saremo ovviamente anche noi di Rolling Stone, per un programma più dettagliato date un occhio all’evento Facebook ufficiale.