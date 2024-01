Nino Frassica e il suo gatto scomparso sono finiti sul Guardian

Nel Paese delle Meraviglie di Alice, lo Stregatto va e viene a suo piacimento. A Spoleto invece, in Umbria, è scomparso il gatto Hiro, un Sacro di Birmania, come si legge nell’annuncio del 26.09.2023 che ne segnalava la scomparsa sul gruppo Facebook “Gatti smarriti – Umbria“, corredando il tutto di ricompensa: «5.000€ a chi lo riporta».

Hiro non è un gatto qualunque, ma il pet di Nino Frassica, che vive a Roma e passa una parte dell’anno a Spoleto per le riprese della serie Don Matteo. Fin qui, purtroppo per Hiro, non ci sarebbe nulla di strano. Se non fosse che l’attore, insieme alla moglie Barbara Exignotis e alla figlia di lei, Valentina Lubrano, hanno spinto la ricerca la felino scomparso un po’ troppo in là.

Oltre a numerosi video e post in cui si chiedeva l’aiuto di tutti i cittadini di Spoleto per la ricerca di Hiro, Frassica e la sua famiglia hanno cominciato a rivolgere accuse pubbliche ad alcuni vicini di casa che, a detta loro, avrebbero rapito Hiro.

Si legge nella caption del post: «Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo. Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a €10.000». Anche Exignotis ha condiviso più volte foto e video di Hiro sui social:

Dopo il video di Frassica, in cui si faceva riferimento a una casa (seppur imprecisata) in Piazza Campello in cui sarebbe stato «trattenuto» Hiro, e dopo numerose accuse a mezzo social di Exignotis e Lubrano, una famiglia vicina di casa aveva sporto denuncia per diffamazione. Secondo l’avvocato Fabrizio Gentili, la famiglia accusata avrebbe persino «acconsentito a un sopralluogo delle forze dell’ordine che non hanno trovato alcuna traccia di Hiro nella loro abitazione. Purtroppo, si sono trovate al centro di una tempesta di insulti, minacce gravi come il lancio di un sasso fino ad atti persecutori come lo stalking». In seguito, una seconda famiglia di Spoleto ha sporto denuncia, questa volta contro Frassica. La Procura di Spoleto ha confermato che ci sono indagini in corso.

Insomma, quella che era iniziata come un’innocua vicenda di paese sta prendendo tutto un altro aspetto. E, mentre le ricerche proseguono, anche il Guardian ha dedicato un articolo alla vicenda: “Mystery of actor’s missing cat leads to claims of defamation in Italian town“. E, ancora una volta, viviamo tutti nel Sottosopra.