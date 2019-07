New York dedicherà una strada a Stan Lee

A New York, e precisamente nel Bronx, ci sarà una strada dedicata a Stan Lee. Così il genio della Marvel, creatore di personaggi iconici come Spider-Man, i Fantastici Quattro, Hulk e gli X-Men e morto alla fine del 2018, a 95 anni, a causa di un arresto cardiaco, sarà giustamente onorato nella sua città.

Come riportato dal New York Post, il consiglio comunale della Grande Mela ha votato all’inizio di questa settimana per rinominare University Avenue ‘Stan Lee Way’. Ora alla proposta manca solo la firma del sindaco Bill De Blasio. Nato a Manhattan nel 1922, Lee ha vissuto al 1720 di University Avenue durante gli anni dell’adolescenza e ha frequentato il liceo DeWitt Clinton HS nel Bronx.