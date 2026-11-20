È partita in questi giorni su Produzioni dal Basso la campagna di crowdfunding per Last Tune, il documentario indipendente che racconta gli ultimi anni della cultura sound system al Leoncavallo di Milano, il centro sociale sgomberato il 21 agosto 2025 dalla ex cartiera di via Watteau dopo 31 anni di occupazione. L’obiettivo è raccogliere 14mila euro per chiudere la post-produzione e portare il film nelle sale e nei festival. Una parte dei fondi servirà anche per un libro legato al progetto.

Last Tune è diretto da Davide Masciandaro, che l’ha scritto insieme a Gabriel Lufrano (anche direttore della fotografia) e a Ruben Gagliardini. Nasce da più di quattro anni di riprese dentro la comunità del Leoncavallo, con oltre venti ore di girato tra concerti, performance dal vivo, incontri e manifestazioni di piazza. Al centro del racconto c’è Dubwise Milano, il collettivo che per anni ha organizzato le sue serate dub in via Watteau e che con lo sgombero si è ritrovato senza una casa. Il film vuole raccontare quello che resta del Leonka dopo la chiusura, cioè le persone, le relazioni e la musica di una comunità che continua a esistere anche senza i suoi spazi, in una Milano dove i luoghi culturali indipendenti sono sempre meno.

Produce Point Nemo, con Cecilia Terenzoni e Carlo Alpeggiani alla produzione esecutiva. Finora il progetto è andato avanti in autoproduzione, grazie al lavoro volontario di più di venti persone tra artisti, grafici e organizzatori. I soldi della campagna andranno al montaggio, alle musiche originali e al mix, alla color correction, ai sottotitoli, ai diritti dei brani usati nel film e alla distribuzione. Chi contribuisce può scegliere tra diverse ricompense, dagli sticker e dai poster alle stampe fotografiche prese dall’archivio del documentario, dagli inviti alle proiezioni al proprio nome nei titoli di coda, fino alla formula da produttore associato.

Il Leoncavallo nasce nell’ottobre del 1975 con l’occupazione di uno stabile dismesso in via Leoncavallo, al Casoretto, ed è stato il centro sociale autogestito più longevo d’Italia. Dopo lo sgombero del 1989 e il breve passaggio in via Salomone, nel 1994 si è trasferito in via Watteau, nel quartiere Greco. In mezzo ci sono state la Casa delle Donne, la Scuola Popolare, le iniziative contro la diffusione dell’eroina e la memoria di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, Fausto e Iaio, i due ragazzi che frequentavano il centro e che furono uccisi il 18 marzo 1978. Dopo lo sfratto il Comune aveva aperto un bando per lo stabile di via San Dionigi, indicato come possibile nuova sede, ma a gennaio l’associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo è stata esclusa dalla selezione.

Per accompagnare il film gli autori hanno scelto questa frase: «La musica è resistenza quando abbatte ogni barriera. Ballare è un atto politico. E se dobbiamo lottare, balleremo ancora più forte!».