L’8 settembre al Palazzo Bonaparte di Roma arriva ‘LIVES’

A Roma arriva LIVES, il format a cura di Nicolas Ballario e Rodrigo D’Erasmo che racconta i giganti dell’arte oggi protagonisti sulla scena internazionale e le loro vite estreme, il tutto accompagnato da una soundtrack esclusiva.

L’8 settembre, alle ore 21, a Palazzo Bonaparte e in occasione della mostra “Sembra Vivo!” verranno presentate, con musica e parole, la straordinaria vita e l’opera di uno degli artisti italiani più famosi e amati nella scena dell’arte contemporanea: Maurizio Cattelan.

Attraverso la narrazione di Nicolas Ballario e la musica di Rodrigo D’Erasmo e Colapesce, ospite d’eccezione di questo appuntamento romano del format, sarà possibile avvicinarsi ed entrare nel mondo dell’arte contemporanea – molto spesso visto così ostico, lontano e difficile da decifrare ai più – per poter scoprire vari e nuovi punti di vista attraverso il lavoro di vere rockstar dell’arte.

LIVES è firmato da Nicolas Ballario, esperto d’arte contemporanea, volto di Sky Arte e voce di Radio Rai, e Rodrigo D’Erasmo, polistrumentista, compositore e membro degli Afterhours, che ambisce a stilare una serie di “romanzi musicali” dell’arte. È tutto dal vivo: racconti incalzanti e diretti della storia e delle opere degli artisti, con una colonna sonora eseguita sul posto (e in continua evoluzione) tra composizioni ad hoc e improvvisazioni. Un modo del tutto nuovo di

raccontare questo ambito che cerca nelle vicissitudini personali degli artisti il germe dell’arte e dove la musica non è accompagnamento, ma punteggiatura del racconto. Il suo ritmo, la sua “coscienza”.

Rodrigo D’Erasmo e Nicolas Ballario mettono in scena uno spettacolo sui generis, dove mostrano le opere spiegandone i dettagli e tra parole e musica svelano il “dietro le quinte” di giganti come Maurizio Cattelan, Jean-Michel Basquiat, Frida Kahlo, Yayoi Kusama, Louise Bourgeois, Keith Haring, Yoko Ono e molti altri. LIVES ha preso vita da Germi (luogo di contaminazioni culturali creato a Milano dallo stesso D’Erasmo e da Manuel Agnelli) e ora, dato l’alto tasso di contaminazione, inizia un tour in festival, club, teatri e piazze, fa tappa a Roma.