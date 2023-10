Jon Fosse ha vinto il Nobel per la letteratura

Lo scrittore e drammaturgo norvegese Jon Fosse ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2023. L’Accademia svedese ha scelto di premiarlo per «la drammaturgia e la prosa innovativa che danno voce a ciò che non si può dire».

Nato a Haugesund il 29 settembre del 1953, nel 2007 è stato premiato cavaliere dell’Ordre national du Mérite in Francia. Il Daily Telegraph lo ha annoverato nella classifica dei 100 geni viventi. Gli è stato inoltre concesso, per meriti letterari, di risiedere nella residenza reale di Grotten.

Tra le sue opere più importanti c’è Melancholia (1995), edito in Italia da Fandango libri, anche se le sue ultime opere sono pubblicate da La nave di Teseo. Ha esordito come scrittore nel 1983, ed è reputato tra gli autori più significativi del teatro contemporaneo. Ha sperimentato diversi generi, dal racconto alla poesia, dalla saggistica ai libri per l’infanzia.