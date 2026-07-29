Jared Leto, quattro donne lo accusano di molestie

Quattro donne accusano Jared Leto di molestie e altri comportamenti sessualmente inappropriati avvenuti quando erano adolescenti. I racconti sono emersi all’interno del documentario della BBC, Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, nel quale dieci persone hanno raccontato le proprie esperienze con l’attore premio Oscar e frontman dei Thirty Seconds to Mars.

Una di loro ha sostenuto di aver subìto un’aggressione sessuale in un motel di Las Vegas nel 2002, quando aveva 17 anni. Un’altra che, a 19 anni, Leto l’avrebbe attirata nella sua camera d’albergo lasciandole intendere che avrebbe abusato sessualmente di lei se fosse rimasta nella stanza. Una terza di aver avuto rapporti sessuali con il musicista in California, quando aveva 17 anni, e ricorda che, parlandogli dell’età del consenso, lui «ha scrollato le spalle, come se non lo preoccupasse più di tanto» (verrebbe classificato come stupro di minore). Una quarta ha sostenuto di essere stata adescata quando aveva 16 anni attraverso telefonate a sfondo sessuale e che Leto le avrebbe chiesto: «Sei vergine? Hai qualche fantasia sessuale particolare?», arrivando a paventare della possibilità di avere rapporti con lei.

L’inchiesta raccoglie le testimonianze di altre donne, che raccontano di aver ricevuto da Leto, quando erano molto giovani, telefonate insistenti e a sfondo sessuale. Un’altra, quando aveva solo 14 anni, durante una sessione di autografi a un festival, ha spiegato che il cantante le avrebbe rivolto un commento osceno sul seno prima di chiedere a una guardia del corpo di accompagnarla nel backstage. Complessivamente sono dieci le intervistate per il documentario Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, nove delle quali raccontano la propria storia per la prima volta. Tutte affermano di aver incontrato Leto tra il 2002 e il 2016, quando l’artista aveva tra i 30 e i 40 anni: «È successo 25 anni fa e l’ha fatta franca», dice una delle presunte vittime.

La BBC ha fatto sapere di aver raccolto anche le testimonianze di ex collaboratori della band, secondo i quali lo staff era a disagio per il modo in cui Leto interagiva con ragazze adolescenti. E ha assicurato di aver verificato diversi racconti attraverso familiari, amici, fotografie e messaggi dell’epoca. Nonostante i tentativi di contattarlo, però, Jared Leto non ha risposto alle accuse.