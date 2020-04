‘Io ti vedo, tu mi senti?’, un nuovo programma racconta l’arte durante l’isolamento

Continuano le iniziative di Sky Arte per aiutare gli italiani in isolamento durante la pandemia da coronavirus. Dopo il palinsesto alternativo e disponibile gratuitamente in streaming, il canale ha annunciato un nuovo programma, Io ti vedo, tu mi senti?, che proporrà interviste agli artisti al lavoro durante la pandemia. Condotto da Nicolas Ballario, il programma andrà in onda il martedì e il venerdì su tutti i canali di Sky Arte (il canale satellitare, la diretta streaming e i social media) e sarà realizzato interamente in casa.

Tra i primi ospiti ci saranno Oliviero Toscani – che racconterà il suo progetto “Ritratti dalla quarantena” – e Valerio Berruti, impegnato in un’iniziativa a favore dell’ospedale di Verduno. Successivamente sarà la volta degli eventi di Palazzo Strozzi di Firenze e Mambo di Bologna.

Io ti vedo, tu mi senti? si aggiunge alle numerose iniziative messe in campo da Sky durante l’emergenza sanitaria: oltre alla programmazione di Sky Arte in streaming, ricordiamo la raccolta fondi #IoRestoACasa a sostegno della protezione civile per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per medici e infermieri.