Il ritorno di Chiara Ferragni sui social dopo il pandoro-gate

Dopo il pandoro-gate era in silenzio stampa, tra le voci di chi diceva che aveva passato il Natale chiusa nella nuova casa di CityLife. Il 18 dicembre infatti l’influencer aveva infatti postato un video in cui si scusava in lacrime per la mala gestione delle attività di beneficenza e annunciava la donazione di un milione di euro. Poi stop, più nulla sui social, solitamente invasi da IG Stories della quotidianità sua e della sua famiglia.

Si è parlato anche di una task force, impegnata a limitare i danni e a studiare un piano per riabilitare il suo nome post-bufera. Ora però Chiara Ferragni torna sui social, non sui suoi profili, ma in un post pubblicato da Fedez che documenta i festeggiamenti di Capodanno, con il countdown partito in anticipo molto probabilmente per far vivere il momento anche i piccoli, che poi sarebbero dovuti andare a dormire. Chiara vestita di rosso sorride e alla fine della clip mostra l’orario sul cellulare: 21:07. Ecco il video.