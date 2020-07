Il podcast di Michelle Obama è in arrivo su Spotify

Dopo il libro Becoming e il documentario su Netflix, l’ex First Lady porterà la sua voce su Spotify alla fine di luglio con il lancio di The Michelle Obama Podcast.

È il primo progetto di Higher Ground, la società di produzione multimediale fondata da Barack e Michelle Obama, per la piattaforma di streaming, grazie all’accordo pluriennale annunciato a giugno 2019. Ed è l’ultima mossa di Spotify per conquistare la posizione di leader nel settore dei podcast.

The Michelle Obama Podcast debutterà in esclusiva il 29 luglio 2020. La serie presenterà le conversazioni dell’ex First Lady con amici, familiari e sostenitori, incentrate sulle “relazioni che ci modellano, dai fratelli e amici intimi ai partner, genitori e tutor e sul nostro rapporto con noi stessi e la nostra salute”.

“La mia speranza è che questa serie possa essere un luogo per esplorare insieme argomenti significativi e risolvere tante delle domande a cui stiamo tutti cercando di rispondere nella nostra vita”, ha dichiarato Michelle Obama in una nota. “Forse soprattutto, spero che questo podcast aiuti gli ascoltatori ad aprire nuove conversazioni – quelle più difficili – con le persone che contano per loro. È così che possiamo costruire più comprensione ed empatia reciproca”.

Tra gli ospiti di The Michelle Obama Podcast ci saranno sua madre, Marian Robinson e il fratello maggiore Craig Robinson, Conan O’Brien, l’ex consigliere del presidente Obama Valerie Jarrett, la giornalista Michele Norris e la dottoressa Sharon Malone, moglie dell’ex Procuratore generale degli Stati Uniti Eric Holder.

“Pensiamo che il pubblico di tutto il mondo sarà ispirato da queste conversazioni schiette, umane e personali tra la First Lady Michelle Obama e i suoi ospiti”, ha dichiarato Dawn Ostroff, Chief Business Officer di Spotify per pubblicità e contenuti, annunciando il podcast.

In primavera la compagnia aveva annunciato anche un accordo con Joe Rogan, il famoso comico e conduttore di talk show che ha invitato ospiti di estrema destra nel suo spazio. Nel frattempo, il mese scorso Spotify ha anticipato deal con Kim Kardashian West per una serie esclusiva che indaga su un caso che prevede la riforma della giustizia penale. Inoltre, Spotify ha acquisito quattro società di podcast – The Ringer di Gimlet Media, Anchor, Parcast e Bill Simmons – per un totale di quasi $ 600 milioni negli ultimi 18 mesi.

Su Spotify, “The Michelle Obama Podcast” avrà una sua pagina dedicata a questo link. Sarà inoltre elencato sull’hub di Higher Ground di Spotify per i contenuti di Obamas (a questo link).