Il meglio di Sky Arte in streaming gratuito per l’emergenza coronavirus

Anche Sky Arte si unisce alle iniziative di solidarietà digitale per l’emergenza Covid-19. Una programmazione speciale è disponibile da oggi in streaming online e su IGTV Sky Arte. Si tratta di una serie di programmi dedicati al patrimonio culturale del nostro paese: i simboli dell’arte italiana (Sette Meraviglie), le storie dei maestri (Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffello e Tintoretto), e molto altro.

C’è anche spazio per la musica, con i concerti di Franco Battiato all’Hangar Bicocca di Milano e di Brunori SAS alla chiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermo, e i documentari sui classici della canzone italiana: …Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi, Oro incenso & birra di Zucchero, l’omonimo di Alberto Fortis, Ci vuole orecchio di Enzo Jannacci e Le nuvole di Fabrizio De André.

L’iniziativa si unisce alle altre proposte di Sky per l’emergenza coronavirus, tra cui la raccolta fondi per la Protezione Civile, che permetterà l’acquisto di strumenti di ventilazione e dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale.