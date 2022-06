IDRAA One Day Festival inaugura la stagione estiva alle Terme di Vulci

Sarà l’IDRAA One Day Festival alle Terme di Vulci Glamping & Spa a inaugurare, sabato 18 giugno, la stagione estiva con una giornata interamente dedicata alla musica e alle water performance. Da mezzogiorno a mezzanotte, immersi nel verde della natura della Bassa Maremma laziale, si potrà assistere a diverse esibizioni in cui i dj set (Polonius e La Musa II) si alterneranno tra loro, mentre alle 20 si verrà trasportati in un “non-spazio acquatico” dove saranno utilizzati dei microfoni subacquei le cui casse esterne proietteranno le voci delle performer: come se provenissero dagli abissi, riproducendo un immaginario fantastico grazie all’artista del movimento e del suono Francesca Mariano e all’artista visiva Siet Phorae.

A pochi chilometri dal Parco Archeologico di Vulci, nel cuore della Maremma laziale, le Terme si estendono su una verde vallata che si affaccia sulla riserva di Montauto, dove terra e acqua si uniscono in un ambiente accogliente e distensivo, dove apprezzare la quiete vitale e rigenerante della natura in tutte le sue forme. Le tende del glamping si trovano a pochi passi da quattro piscine naturali dalle calde acque terapeutiche ricche di sali minerali, che hanno effetti benefici per la cura del corpo.

L’appuntamento di sabato 18 giugno sarà il primo di una serie di eventi organizzati dalle Terme che, da sabato 25 giugno, inaugurerà anche la stagione del bagno termale in notturna (19.30-23.30), per poter godere delle piscine durante le notti estive illuminati dalla luce delle stelle.