I video più visti dagli italiani su YouTube nel 2022

È iniziato dicembre, il 2022 è agli sgoccioli e, a partire da oggi, saremo letteralmente sommersi da graduatorie, liste e bilanci di ogni tipo, utili per tirare le somme dell’annata che stiamo per lasciarci alle spalle e per provare a capire se (e quanto) sono cambiati i nostri gusti. Come ogni anno, YouTube ha pubblicato la classifica dei video più visti sulla piattaforma in Italia.

I dati si rifanno a tre categorie: video non musicali, shorts (brevissime clip, della durata massima di 60 secondi, simili ai reel di Instagram) e, infine, video musicali. Se state già dando per scontato il primato assoluto dei Måneskin sul fronte musica, be’, piccolo spoiler: preparatevi a rimanere tremendamente delusi. Se siete genitori moderni e sospettate che i video dei Me contro Te occuperanno i piani alti della lista, invece, avete assolutamente ragione. In ogni caso, preparatevi a scoprire un’Italia che non sospettate: ama i giochi di magia, è stata segnata emotivamente dagli sviluppi della guerra in Ucraina e non può fare a meno delle barzellette, meglio se in dialetto barese. Che dire: cominciamo con i video non musicali.

1. Bello bello, la hit di Federico Martelli Italia’s Got Talent

2. Il soldato russo sfamato dalle donne ucraine Fanpage.it

3. Bonucci e Chiellini intervistati da Fedez Muschio Selvaggio

4. Povero Gabbiano contro Kenny Pera Toons

5. Il rifugio sotterraneo costruito in dieci giorni Mr.Heang Update

6. Favij incontra la sua ex ragazza dopo 8 anni Favij

7. La stanza privata più economica sul treno notturno giapponese Travel Alone Idea

8. Mini Bunker Michele Molteni

9. Mudù – Le Brevissime dal dentista e ginecologo Uccio De Santis

10. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent Halftime Show NFL

Qui, invece, la classifica degli shorts:

1. Il rompicapo più facile al mondo Jack Nobile

2. Quando volevi portare i giocattoli a scuola Me contro Te

3. Bambino fenomeno delle arti marziali Sim1Workout

4. Ouch…🙈 Celine & Michiel

5. Cose divertenti da fare a casa Miss Mamma Sorriso

6. La Bottle Flip Sespo

7. Lancio senza paracaduteNick Radogna Extra

8. Pomodori col risoChef Ruben

9. La dura veritàSissi fa cose

10. Robbi taglia i capelli di DaniDani e Robbi

E ora, finalmente, passiamo alla musica: come nel caso della top ten dell’anno scorso, anche quest’anno le prime dieci posizioni sono occupate interamente da artisti italiani. Ma l’elemento realmente spiazzante è un altro: i Måneskin non sono in classifica, a ulteriore conferma di come la band romana sia diventata, ormai, un fenomeno globale capace di attrarre ascolti internazionali. L’altro elemento che balza all’occhio è che, in Italia, Sanremo è sempre Sanremo: al primo posto, infatti, troviamo Brividi, la canzone di Mahmood e Blanco che ha trionfato all’Ariston (spoiler: non sarà l’unico brano presentato al Festival a finire in lista). Potete vedere tutti i video in classifica qui sotto.

1. BrividiMahmood e Blanco

2. La dolce vitaFedez, Tananai e Mara Sattei

3. CaramelloRocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo

4. Ciao CiaoLa Rappresentante di Lista

5. FarfalleSangiovanni

6. Ovunque saraiIrama

7. TropicanaBoomdabash feat Annalisa

8. Dargen D’AmicoDove si balla

9. Bagno a MezzanotteElodie

10. ExtasiFred De Palma