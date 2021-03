Guarda l’ultimo video di Zerocalcare sulla pandemia 

«Ciao, questo è un breve video esplicativo del perché non ricomincerò a fare i cartoni settimanali sulla quarantena», scrive Zerocalcare sulla sua pagina Facebook per presentare un nuovo video, un episodio extra di Rebibbia Quarantine in cui paragona l’attuale situazione italiana con il primo lockdown del 2020. Dentro ci sono tutti i temi degli ultimi mesi: le riaperture, le zone rosse, i ristori alle imprese in difficoltà, la fine delle dirette di Giuseppe Conte, l’arrivo di Draghi.

Purtroppo, però, l’episodio è anche l’ultimo. «Spoiler per chi non se lo vuole guarda: non ricomincerò a fare i cartoni settimanali perché non ci capisco più un cazzo e non so bene che dire», spiega Zerocalcare. «Per fortuna ho scoperto che non è vero che te ammazzano la famiglia e te levano i diritti civili se a volte stai zitto e non dici la tua». Se volete vedere tutti gli episodi di Rebibbia Quarantine, li trovate a questo link.