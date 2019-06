Andrea Camilleri è ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale Santo Spirito di Roma, dove è giunto in arresto cardiaco. Dopo la rianimazione, rimane la paura per danni neurologici di cui al momento non si conosce la gravità.

93 anni compiuti lo scorso settembre, lo scrittore soffre di diabete e pochi giorni si era fratturato il femore in seguito a una caduta in casa. La prognosi al momento rimane riservata.