Ghe Pensi Mar, torna l’appuntamento più caldo della Riviera con Valerio Lundini, Venerus e molti altri

Torna per il quarto anno Ghe Pensi Mar, l’appuntamento estivo che mischia stand-up comedy, libri, sport e musica, in programmazione dal 25 al 29 giugno a Marina Romea (Ravenna). Il festival è come sempre sempre organizzato dal Bagno Polka e dal GhePensiMI, locale cult milanese, fonte di nuova comicità e di inediti format live. La direzione artistica è affidata a Giovanni Bagnari, Luca Restivo, Teo Russo, Marco Villa e lo staff del Polka.

Cinque giorni a ingresso gratuito dove sul palco del Ghe Pensi Mar saliranno protagonisti assoluti e acclamati della cultura e dello spettacolo, in più di venti appuntamenti fatti di talk, concerti, stand-up comedy, dj set, sport.

Tra i momenti imperdibili: Valerio Lundini e i Vazzanikki con il nuovo spettacolo Su…mmer with Us, il talk di Venerus per il podcast di Lorenzo Luporini, il grande ritorno degli Shazami (aka Francesco Mandelli e Federico Russo), il live dei Selton e molti altri.

Non manca poi la Marcomedy, versione rivierasca di una vera istituzione del Ghe Pensi MI, ovvero la serata dedicata alla migliore stand-up comedy in circolazione. Sul palco: Patrizia Emma Scialpi, Xhuliano Dule, Antonio Ricatti e Angelo Amaro, conduce Edoardo Confuorto.

E ancora: Colombre & Maria Antonietta che parleranno del loro progetto insieme, scrittori e autori come Ester Viola, Nicola Muscas e Giada Messetti, e tanti altri incontri, fino al torneo di basket che, come di consueto, chiude il festival domenica 29 giugno.

Tutti gli appuntamenti e le info sui social di @ghepensimar