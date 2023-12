Ferragni: dopo il pandoro, potrebbe toccare alle uova di Pasqua?

Dopo le accuse di Giorgia Meloni a Chiara Ferragni, arrivate dal palco di Atreju, la replica al vetriolo di Fedez, e il video di scuse ufficiali dell’influencer per quel pasticciaccio brutto che ha coinvolto il pandoro griffato realizzato lo scorso anno per Balocco, un nuovo capitolo della saga sembra starsi per aprire.

Questa mattina, infatti, è stato un articolo del Fatto Quotidiano a far notare che, forse, il pandoro-gate potrebbe avere precedenti illustri. Si tratta, in particolare, di due collaborazioni pasquali realizzate da Ferragni con Dolci Preziosi e supportate da modalità pubblicitarie simili a quelle dell’operazione con Balocco. Nello specifico, si sarebbe promesso ai consumatori un sostegno all’associazione I Bambini delle Fate (che si occupa di aiutare bambini con autismo o altre disabilità) a posteriori delle vendite delle colombe, quando invece la donazione – si parla di cifre minori rispetto al cachet di Ferragni per essere coinvolta nel progetto – sarebbe già stata effettuata a monte della campagna, e quindi con cifra già determinata.

Nell’articolo si legge inoltre che Ferragni avrebbe cominciato proprio ieri ad archiviare o cancellare dal suo profilo i post degli anni scorsi relativi all’attività con Dolci Preziosi. Rimane da capire se dall’Antitrust arriverà una risposta in merito.