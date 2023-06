Fedez spiega perché Luis Sal ha abbandonato ‘Muschio selvaggio’

Con un lungo messaggio (sì, sono 15 minuti di monologo) pubblicato su YouTube nel canale di Muschio selvaggio, Fedez ha finalmente condiviso le «tante agognate spiegazioni sulla sparizione di Luis Sal dal podcast». Un modo anche per mettere a tacere quelli che il rapper ha definito «speculazioni immense e gossip fantascientifici» che erano iniziati a circolare post-Sanremo e che era stati alimentati dall’assenza del creator bolognese dal programma.

Nel video Fedez si è detto dispiaciuto che non sia stato lo stesso Sal a dare le sue motivazioni per l’abbandono del podcast, affermando come questo silenzio imposto dal management del suo ex compagno di studio abbia «irrimediabilmente danneggiato il format». Un progetto «che non verteva a guadagnare dei soldi» e che si è inceppato lo scorso febbraio quando Fedez ha deciso di portare il podcast al Festival di Sanremo nonostante lo scetticismo di Sal.

«Una parentesi impegnativa», spiega Fedez, «caduta in concomitanza con un momento in cui la mia salute mentale non era al top» e che ha eventualmente portato ad una discussione lavorativa tra i due. «Una discussione animata», come la definisce il rapper, nata da alcune lamentele dello stesso Fedez che durante quella parentesi si era sentito poco supportato dal collega trovandosi costretto a farsi carico di tutto. Da qui una pausa concordata di qualche settimana terminata con la decisione di Sal di abbandonare la trasmissione. La motivazione è in un messaggio, parafrasato da Fedez: «Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico, che di Luis. Ho voglia di dedicarmi ad altri progetti. Non voglio più fare il podcast».

Fedez ammette di non aver preso molto bene la decisione di Sal anche perché i due avevano appena aperto una società assieme al 50%, una scelta che sta così bloccando ogni evoluzione di Muschio selvaggio. Questa è la ragione per cui, ad esempio, nella sigla nel format è ancora presente Sal nonostante la decisione di lasciare. «Non ho mai ricevuto dei campanelli d’allarme da parte di Luis che mi portassero a pensare che volesse abbandonare il podcast», ha incalzato Fedez facendo comunque intendere che i due in questo momento non stanno parlando se non attraverso i rispettivi management.

La porta del podcast per Sal rimane comunque aperto: «Luis è sempre ben accetto a venire a fare delle puntate. Questi microfoni sono aperti per dare qualche tipo di spiegazione se avessi detto a qualcosa che necessita di più chiarezza. Quello che dovete sapere è che Luis non ci sarà».