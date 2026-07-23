È uscita ‘Family Blend’, la mini-serie di Francesca Scorsese per Lavazza

C’è qualcosa di genuinamente cinematografico nell’idea di mettere davanti a una macchina da presa Martin Scorsese e sua figlia Francesca — non per raccontare un film, ma per raccontare sé stessi. È da questa intuizione che nasce Family Blend, la mini-serie in cinque episodi prodotta da Lavazza, diretta da Francesca Scorsese e interpretata dal padre, con la partecipazione di Jason Biggs. Il primo episodio è disponibile dal 22 luglio sui canali digitali del brand, con i successivi in uscita mensile fino a novembre.

Il format è quello dello short-form content — episodi da due a tre minuti ciascuno — ma l’approccio è quello del documentario personale, in cui la spontaneità del rapporto tra padre e figlia diventa il motore narrativo. New York fa da sfondo e da protagonista: le location attraversano i luoghi che hanno segnato la vita e il percorso creativo di Martin Scorsese, da Little Italy alla NYU, dando al progetto una dimensione biografica e affettiva che va oltre la campagna pubblicitaria tradizionale.

Gli episodi di Family Blend by Lavazza

Il primo episodio, But First… Coffee, è girato al Martin Scorsese NYU Virtual Production Center di Brooklyn e ritrae padre e figlia nell’attimo che precede tutto il resto: un caffè, prima che l’intervista cominci. Il secondo, Elizabeth Street, porta la coppia nella strada di Little Italy in cui Martin è cresciuto, tra ricordi di gioventù e il rumore incessante della città, con il caffè d’asporto nelle tazzine blu Lavazza come filo conduttore. Il terzo episodio, Back to Tisch, è forse il più inventivo: grazie a un LED wall, Francesca e Martin vengono proiettati nella NYU degli anni Sessanta, con abiti d’epoca e conversazioni sul look del giovane Martin che giocano sul contrasto generazionale — protagonista tecnologico è Tablì, il sistema a zero impatto di Lavazza.

Il quarto episodio, Where Everybody Knows Your Name, è ambientato da Di Palo’s Fine Foods, storico negozio di eccellenze gastronomiche italiane di Little Italy attivo da oltre cento anni: Francesca introduce il luogo — che il padre frequentava da bambino — mentre aspetta Martin, puntualmente in ritardo, in un ritratto che celebra il legame tra cibo, origini e famiglia. Il gran finale, But Last… Coffee, si consuma nell’atmosfera di C. Di Palo, sempre a Little Italy: qui Francesca convince il padre a rompere la sua rigida abitudine del caffè nero e a sperimentare nuove miscele e preparazioni, con Martin che reagisce con ironico orrore alle tendenze contemporanee.

Il progetto Family Blend

Il titolo gioca su più livelli: “blend” è la miscela di caffè, punto di forza storico di Lavazza fin dalla sua fondazione a Torino nel 1895, ma è anche la fusione tra due visioni artistiche, quella di un maestro del cinema mondiale e quella di una regista che costruisce il proprio linguaggio nel presente. Il caffè, in questo senso, non è solo il pretesto narrativo ma il simbolo di qualcosa che attraversa generazioni senza perdere la propria identità — un’idea che la serie racconta con leggerezza e senza forzature.

La scelta di affidare la regia a Francesca Scorsese non è casuale: giovane regista e attrice con una presenza significativa sui social e una voce creativa riconoscibile, rappresenta esattamente il tipo di ponte tra generazioni e formati che il progetto vuole costruire.