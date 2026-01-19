È morto Valentino Garavani

«Il nostro fondatore, Valentino Garavani, si è spento oggi nella sua residenza romana, circondato dai suoi cari». Così la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti ha annunciato la morte di uno dei più grandi stilisti di sempre, conosciuto con il nome della casa di moda che aveva creato con il socio Giammetti: Valentino.

Garavani aveva 93 anni, e da quando ne aveva 75 (era il 2008) si era dimesso dal ruolo nella sua stessa azienda. Oggi e dal 2024, il ruolo di Direttore Creativo della Maison è ricoperto da Alessandro Michele. Non sono state, per ora, condivide cause ufficiali relative alla morte del fondatore.

Negli anni Sessanta e Settanta, Valentino Garavani era divenuto famoso per l’attenzione riservata agli abiti femminili e da sera. La sua firma: rossi intensi (non per nulla una certa tonalità di rosso porta il suo nome) e opulenza delle forme.

Definito “l’ultimo imperatore” della moda nel celebre documentario di Matt Tyrnauer uscito subito dopo il suo ritiro dalla propria azienda, Garavani ha sempre fatto le cose “all’antica”: confezionando gli abiti a mano, e dando grande valore alle sfilate.

Nato l’11 maggio del 1932 a Voghera (Pavia), il suo nome completo era Valentino Clemente Ludovico Garavani. Formatosi fianco a fianco con Karl Lagerfeld e Yves Saint-Laurent, passò il periodo del suo apprendistato in Rancia, rientrando in Italia negli anni Cinquanta per aprire, prima, una bottega in via Condotti a Roma (che rischiò il fallimento per il costo eccessivo degli abiti). Poi, dopo l’incontro con Giammetti e nel 1960, la Maison Valentino. E, già nel 1961, l’attrice Liz Taylor comprava da lui un sontuoso abito bianco, le cui foto avrebbero fatto il giro del mondo. La prima sfilata ufficiale del brand si tenne a Palazzo Pitti, a Firenze, nel 1962.

Nel corso di una carriera durata 45 anni, Valentino disegnò abiti per Audrey Hepburn, Monica Vitti, Brooke Shields e Jacqueline Kennedy, che scelse un Valentino per il suo secondo matrimonio con l’armatore Aristotele Onassis. Molte le star che anche più di recente avevano indossato Valentino, da Julia Roberts a Naomi Campbell.

La camera ardente dello stilista, comunica la Fondazione, si terrà al centro PM23 di Piazza Mignanelli 23, a Roma, sede dell’ente stesso. Rimarrà aperta dal 21 al 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. I funerali si terranno poi il 23 gennaio, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, sempre a Roma, alle 11:00.