È morto Leiji Matsumoto, il creatore di Capitan Harlock

Per gli amanti della cultura pop giapponese, Leiji Matsumoto rappresenta una vera e propria istituzione.

Tanto per rendere l’idea di quanto le opere create dal mangaka – scomparso lo scorso 13 febbraio all’età di 85 anni per un’insufficienza cardiaca – abbiano colonizzato l’immaginario collettivo, è sufficiente passare in rassegna alcune delle opere che ha partorito durante la sua carriera: Capitan Harlock, Queen Emeraldas, Galaxy Express 999, Starzinger, Gun Frontier, Danguard A e Uchū senkan Yamato – la più longeva casa di distribuzione di anime in Italia, la Yamato Video, prende il nome proprio da questa serie.

Quello di Matsumoto è un nome noto anche agli appassionati di musica: nel 2003 ha diretto Interstella 5555 – The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, film d’animazione basato interamente su Discovery, il secondo album dei Daft Punk, coniando un immaginario visivo riconoscibilissimo.

Matsumoto è stato anche il disegnatore della serie L’uccellino azzurro (diretta da Hiroshi Sasagawa), tratta da un racconto dello scrittore e Premio Nobel belga Maurice Maeterlinck.

Come molti artisti della sua generazione, Matsumoto ha dato inizio alla sua carriera lavorando su alcuni shōjo manga (fumetti pensati per un pubblico femminile) pubblicati su riviste di settore, grazie ai quali è riuscito ad attirare l’attenzione del grande pubblico.