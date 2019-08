È morta la scrittrice premio Nobel Toni Morrison

È morta a 88 anni la scrittrice americana Toni Morrison, premio Nobel per la letteratura nel 1993 e prima donna nera a ricevere l’onorificenza. A dare la notizia del decesso è stata una fonte interna alla casa editrice Knopf, notizia poi confermata da Associated Press.

Premio Pulitzer nel 1988 per il romanzo Amatissima – da cui è stato tratto il film con Oprah Winfrey – Chloe Ardelia Wofford (questo il suo vero nome) ha lavorato come editor per circa vent’anni alla Random House, una delle case editrici più rinomate al mondo. el 2010 fu insignita della Legion d’onore e nel 2012 della Medaglia presidenziale della libertà, rispettivamente le più alte onorificenze civili della repubblica francese e degli Stati Uniti.

Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è L’origine degli altri, uscito nel 2018.