È morta Jane Birkin

Jane Birkin è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione a Parigi. L’attrice e cantante aveva 76 anni. Recentemente Birkin aveva cancellato dei concerti per motivi di salute. Negli ultimi anni era stata vittima di un leggero ictus e aveva combattuto contro la leucemia.

Nata a Londra nel 1946, ha trovato la sua fortuna in Francia dove insieme al più celebre degli chansonnier Serge Gainsbourg ha segnato la cultura pop degli anni ’60 e ’70. Nei loro dieci anni assieme i due hanno collaborato sia a livello musicale che filmico – indimenticabile il duetto nell’allora controversa Je t’aime… moi non plus tratto dall’omonimo film del ’76 – dando alla luce Charlotte Gainsbourg nel ’71.

Come attrice Jane Birkin è stata diretta – oltre che da Gainsbourg – da Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Michelangelo Antonioni Alain Resnais, Patrice Leconte e molti altri in film come La piscina, Blow Up, Assassinio sul Nilo, Kung-Fu Master, Cura la tua destra…, La bella scontrosa, Jane B. par Agnès V.. Come cantante ha pubblicato oltre una decina di album come dal 1969 al 2020. Nel 1984, la casa di moda francese Hermè le ha dedicato una borsa, la Birkin Bag,

I motivi della morte non sono ancora stati resi pubblici.