Concerti, tavole e lezioni illustrate: a Cattolica arriva il Regina Fumetti Festival

Dal 30 marzo al 1 aprile, a Cattolica, sarà inaugurata la prima edizione di Regina Fumetti Festival, con la direzione artistica del fumettista e illustratore Alessandro Baronciani.

Il Regina Fumetti Festival è un evento unico nel panorama italiano: si propone di favorire nuove forme di incontro e connessione tra il mondo dell’illustrazione e della musica per 3 giornate esclusive tra fumetti, musica e spettacoli.

Nel cuore di Cattolica, al Teatro della Regina e nella Biblioteca CCP, si alterneranno reading, bootcamp, lezioni illustrate, mostre e concerti illustrati.

Tra gli appuntamenti che animeranno la tre giorni, da Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e fumettista, con lo spettacolo tratto dal suo Graphic novel is dead; alle prime assolute dei reading/spettacoli di Josephine Yole Signorelli, fino al concerto disegnato dei Post Nebbia e al concerto acustico di Generic Animal, che presenta in anteprima assoluta il suo nuovo album Mondo Rosso.

Ad arricchire il programma anche due mostre, la prima dal titolo Produzione Propria, dedicata ai libri e alle produzioni indipendenti di Alessandro Baronciani, la seconda dedicata alla casa editrice Bao Publishing, con una visita guidata insieme ai suoi fondatori, Caterina Marietti e Michele Foschini.

Fumettisti, illustratori, musicisti e band accenderanno Cattolica dal 30 marzo al 1 aprile per un festival di fumetti che si ascolta.

Ulteriori informazioni e il programma completo sono disponibili all’indirizzo: https://www.reginafumettifestival.it/.

Gli appuntamenti di Regina Fumetti Festival sono gratuiti, ad eccezione degli spettacoli a Teatro di venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile (info su costi e biglietti qui).