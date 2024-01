Chiara Ferragni, il primo messaggio dopo le scuse per il pandoro-gate: «Grazie a chi non vuole affossare, ma aiutare»

Nelle ultime settimane, da quando cioè è scoppiato il cosiddetto pandoro-gate, Chiara Ferragni non ha più postato storie e immagini su Instagram. L’ultimo post è quello delle scuse del 18 dicembre. È poi apparsa in un post di Capodanno di Fedez.

Oggi Ferragni è tornata sull’argomento con due storie. Dopo un «mi siete mancati, come state?», scrive: «Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chieste come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social».

«Grazie a chi c’è, a chi ascolta a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero».