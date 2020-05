Banksy omaggia medici e infermieri nella sua nuova opera

È un omaggio al personale ospedaliero la nuova opera dello street artist Banksy, pubblicata sul suo Instagram ed esposta all’Ospedale di Southampton, in Inghilterra, a cui l’ha regalata. Un gesto per ringraziare gli operatori sanitari che nelle ultime settimane sono stati impegnati nella lotta contro il coronavirus. Il disegno è comparso in una sala vicino al pronto soccorso, in accordo con la direzione dell’istituto. Il titolo è Game Changer, e si vede un bambino che utilizza il pupazzo di un’infermiera come supereroe, mentre Batman e Spiderman sono accantonati nel cesto dei giochi. Nei prossimi mesi l’opera sarà venduta all’asta e il ricavato devoluto in beneficenza.