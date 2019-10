Banksy da record, un suo dipinto venduto all’asta per oltre 11 milioni di euro

Un dipinto di Banksy che raffigura parlamentari alla Camera dei Comuni come fossero scimpanzé è stata venduto per quasi 10 milioni di sterline, oltre 11 milioni di euro, superando di gran lunga la stima di 1,5-2 milioni di sterline. Secondo gli organizzatori è un prezzo record per un’opera dell’artista, di cui non si conosce l’identità. Stando al tweet di Sotheby’s l’asta sarebbe durata 13 minuti.

#AuctionUpdate Monkey Business 🐒🍌: #Banksy’s monumental painting of the House of Commons overrun with parliamentary primates sells to applause at £9,879,500 – 9 times its previous record – after a 13 minute bidding battle. pic.twitter.com/5LPR5BlgCH — Sotheby's (@Sothebys) October 3, 2019

Devolved Parliament, largo quattro metri, è stato presentato per la prima volta nell’ambito della mostra Banksy vs Bristol Museum nel 2009.

L’asta si è svolta nella stessa sala dove Banksy ha scioccato il mondo dell’arte un anno fa, distruggendo attraverso un tritacarte nascosto nella cornice Girl with a baloon, che era stato appena battuto per poco più di 1 milione di sterline.

Il prezzo di vendita dell’opera batte alla grande il precedente record di Banksy, che sarebbe 1,4 milioni di sterline per Keep It Spotless, che è stato venduto da Sotheby a New York nel 2008.

Poco dopo l’asta, Banksy ha reagito con un post su Instagram, che sottolinea la necessità che l’arte non sia posseduta da nessuno, perché tutti possano goderne. L’artista nella caption ha ironizzato sulla cosa: “Prezzo record per un dipinto di Banksy. Peccato che non sia più mio”.