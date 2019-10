Al Teatro Principe arriva ‘La prima volta’ con Guglielmo Scilla e Diego Passoni

Correva l’anno 1992 quando Jerry Mitchell, uno dei più noti registi e coreografi statunitensi, dava vita a Broadway Bares, progetto nato come risposta artistica della comunità teatrale alla violenta crisi provocata da HIV e Aids. Un evento diventato nel giro di pochi anni uno dei charity show più importanti d’America anche grazie alla partecipazione di molte star e celebrities. Uno spettacolo che, attraverso le performance di ballerini che danzano quasi completamente nudi, vuole sensibilizzare e raccogliere fondi da investire nella prevenzione e nella ricerca sull’AIDS, combattendo contro gli stereotipi e a favore di una cultura meno stigmatizzante. Solo negli States sono stati raccolti oltre 285 milioni di dollari.

Lo spettacolo è poi arrivato in Europa, a Londra, dando origine a West End Bares e quest’anno, l’iniziativa arriva anche nel nostro paese. L’idea è di Giorgio Camandona, attore e coreografo (tra i suoi lavori i musical Peter Pan, Grease e A Chorus Line), che vuole far crescere anche in Italia questa iniziativa. Nasce così La prima volta, che andrà in scena il 12 ottobre al Teatro Principe di Milano. Tra i protagonisti Guglielmo Scilla (YouTuber, attore e conduttore radiofonico), Diego Passoni (conduttore radiofonico e televisivo), Jonathan Bazzi (scrittore e autore), Francesca Taverni (cantante, attrice e ballerina) oltre al team artistico composto da alcuni tra i migliori performer di musical. Alla regia Mauro Simone.

Guglielmo Scilla, personaggio principale, sarà coinvolto in numeri musicali, coreografie, letture e incontri che metteranno lo spettatore a confronto con paure, pregiudizi, consapevolezze e riflessioni. Il primo bacio, il primo giorno di scuola, il primo rapporto. Il tutto per sensibilizzare al fine di abbattere lo stigma, migliorare la qualità dell’assistenza clinica secondo e dare sostegno alla prevenzione. Lo spettacolo si terrà il prossimo 12 ottobre a Milano, al Teatro Principe. Tutte le info sui biglietti, qui.