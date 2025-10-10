A Milano, la Stand-Up Comedy Week è cresciuta e sta per tornare, più grande di prima

Dal 13 al 19 ottobre Milano torna a prendersi sul serio — ridendo. La Stand Up Comedy Week, alla sua seconda edizione, riporta in città una settimana di spettacoli, incontri e podcast dedicati alla comicità contemporanea. Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione cresce e si espande, coinvolgendo tre luoghi della scena cittadina — Yellowsquare, Ghe Pensi Mi e Osteria Democratica — in un dialogo collettivo tra comici, autori e pubblico.

Il tema scelto per quest’anno è “Risorgimento”, parola che racchiude la voglia di rinascita della scena stand-up italiana: un movimento sempre più libero e sfaccettato, che si allontana dagli stereotipi della comicità tradizionale per raccontare il presente con linguaggi nuovi e senza filtri.

Il calendario è fitto. Allo Yellowsquare si alterneranno collettive che riuniscono alcuni dei nomi più interessanti della new wave della stand up — Yoko Yamada, Monir Ghassem, Carmine Del Grosso, Serena Bongiovanni, Antonio Ricatti, Ivano Bisi tra gli altri — e serate come First Laugh’s Sake, Underdogs, Terzo Atto e la Stand Up Comedy Night curata da The Comedy Club. Non mancheranno workshop come Dottor Casella per Milano!, condotto da Pietro Casella, e quello di scrittura con Nicola Campostori all’Osteria Democratica.

Tra gli appuntamenti di punta, le interviste al Ghe Pensi Mi: Edoardo Confuorto dialogherà con Max Angioni (14 ottobre) e Giorgia Fumo (15 ottobre), mentre Luca Ravenna sarà protagonista di un incontro all’Osteria Democratica moderato da Chiara Pagliaccia (16 ottobre).

La settimana darà spazio anche ai podcast. Il 15 ottobre allo Yellowsquare Arianna Porcelli Safonov presenta Famiglia e altre cose velenose, un progetto in cui la satira incontra la psicologia di Ilaria Cadorin, accompagnate dal DJ set live di Gigi Funcis. Sempre allo Yellowsquare arriverà la puntata live di Tazza di Caffè, il podcast comedy di Sandro Cappai e Giordano Folla, con ospite Alessandro Betti (18 ottobre). In chiusura, domenica 19 ottobre, all’Osteria Democratica ci sarà Una risata vi consumerà: Reclame Live, episodio speciale del podcast di Chiara Galeazzi e Tania Loschi sulla pubblicità che fa ridere — ma anche spendere.

Accanto agli spettacoli e ai podcast, il festival propone tre panel di approfondimento. Giovedì 16 ottobre allo Yellowsquare Jacopo Cirillo dialogherà con Paolo De Toma, Head of International Comedy di Live Nation Italia, per discutere del rapporto tra booking internazionale e scena italiana. Venerdì 17 ottobre al Ghe Pensi Mi si parlerà invece di tv con “Manuale di sopravvivenza per autori tv e altri eroi”, insieme a Costanza Longo (Comedy Central), Alessandro Mannucci e Silvia Righini. Sabato 18, sempre al Ghe Pensi Mi, il talk Comedy Business riunirà le principali realtà del settore — The Comedy Club, For Laugh’s Sake e Altra Scena — per un confronto sulle strategie di distribuzione e promozione della comicità in Italia.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, tranne gli spettacoli allo Yellowsquare (biglietti su Dice).