Vieni a conoscere i Birds of Mexico City

‘Birds of Mexico City’ è un libro fotografico di Pieter Henket – conosciuto dai più come il fotografo della copertina di ‘Fame’, l’album di debutto di Lady Gaga - che ritrae una nuova generazione di giovani messicani alle prese con la propria identità, tra radici cattoliche e libertà di espressione contemporanea. Fotografo olandese di base a New York, Henket ha trascorso diversi anni a Città del Messico costruendo, insieme allo stylist e direttore creativo Chino Castilla, uno spazio fisico dove danzatori, artigiani di maschere, designer e performer potessero collaborare liberamente. Da quell'incontro nascono 72 ritratti in bianco e nero che esplorano genere, tradizione e spiritualità con la stessa attenzione alla luce che caratterizza la pittura olandese del Seicento. Il volume - con testi di Renata Juárez Huerdo e Justin Gaspar, progetto grafico ispirato al modernismo di Luis Barragán - è pensato come un oggetto quasi scultoreo da 144 pagine rilegate. L’autore presenterà l’opera con un firmacopie a New York il prossimo 19 maggio alla Rizzoli a Broadway. Il libro diventerà anche una mostra con apertura il prossimo 12 giugno al Bildhalle di Amsterdam. Copyright Pieter Henket - Courtesy of and published by DAMIANI Books.