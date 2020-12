Igort, la bellezza decadente di ‘Quaderni Giapponesi – Volume 3’

Esce oggi il terzo volume di Quaderni Giapponesi, la serie in cui Igort racconta la storia della cultura giapponese e dei suoi autori e illustratori più rappresentativi. Il nuovo volume è dedicato al Modernismo, agli anni’ 20 e alla “Nuova Sensibilità”, alla rivoluzione dei costumi che ha cambiato la società nipponica alla fine dell'isolamento.



Igort raccontata questa storia attraverso una serie di incontri straordinari con autori maledetti, guru, illustratori cult, outsider e iconoclasti: c’è Santo Kyoden, costretto alle catene per i racconti che avrebbero ispirato il movimento Ero Guro; c’è “Yoshitoshi il crudele”, l’autore delle stampe del mondo fluttuante; ci sono Maruo Suehiro e i suoi complici. Il terzo volume di Quaderni Giapponesi è un viaggio in un Giappone geniale e inedito, sotterraneo, quasi sconosciuto in occidente. Il libro esce oggi nelle librerie, insieme a un cofanetto che raccoglie tutti i volumi della serie. Nell’attesa, potete leggere alcune tavole in esclusiva su Rolling Stone.