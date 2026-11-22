Veronica Tomassini non nomina mai la musica di Seattle, eppure Forever (La nave di Teseo), uscito il 20 novembre, racconta un’adolescenza siciliana che è grunge per natura, prima che per definizione. Classe 1971, quattro anni meno di Kurt Cobain: stessa generazione, altra periferia. Al posto della Aberdeen di Cobain c’è una piazza del Sud Italia, con il suo ordine «classista» e i tossici all’angolo che aspettano la roba. L’hook arriva nelle prime pagine: «Il sottile piacere era bruciare maledettamente». Rimanda al verso di Neil Young sul bruciare in fretta invece di spegnersi lentamente, scelto da Cobain per congedarsi: “It’s better to burn out than to fade away”.

Poi c’è l’amore, che qui è sempre una trappola: «Conoscevo l’orrore o la dipendenza. Lo chiamavo amore». E ancora: «L’amore è un assedio. Gli assedi sono dipendenze». Sembra di ascoltare Heart-Shaped Box, la canzone in cui l’amore è una scatola-trappola, una pozza di catrame da cui non ci si stacca: molti ci hanno letto il legame con Courtney Love e, insieme, quello con l’eroina. E se «una vera apologia di amori esangui» fa pensare, per assonanza, ad All Apologies, quel sangue che manca porta soprattutto a Drain You, l’amore come prosciugamento reciproco.

L’eroina è ovunque. E Tomassini non la edulcora: «Le vene del tossico erano ologrammi dentro cui osservare la stupidità innalzata a virtuosismo». Come in Dumb, dove Kurt si dà dello stupido per giustificare una felicità che somiglia molto a un’anestesia, o nel ritornello di Smells Like Teen Spirit, dove l’ottusità diventa contagio. «L’adolescenza è stato un tempo crudele» è l’angoscia giovanile di Serve the Servants, già diventata stanchezza. Nel sesso «diseducato», con gli adulti che chiedono «Quanti anni hai?», sembra di sentire Kurt che canta Polly, prestando la voce al predatore per mostrarne la banalità. La ribellione al femminile («nella mia muliebrità dimorasse la sovversione») è la stessa del riot grrrl che circondava la band in opposizione al rock machista. Mentre «La tristezza. Il mio cilicio» chiude il cerchio con Pennyroyal Tea, il dolore portato come penitenza.

Tomassini, però, è parente artistica di Cobain soprattutto per come “suona” il romanzo. Se nei Nirvana le melodie si nascondevano sotto le distorsioni, in Forever succede lo stesso: la lingua ricercata è la melodia (parole come «muliebre», «latebra», «barbogi», «ctonie»), lo squallore raccontato è la distorsione (i tossici in piazza ad aspettare la Brown Sugar, l’uomo della Mercedes che si fa una pista di cocaina, i vecchi che mantengono le ragazze, il fidanzato ritrovato tra i rifiuti nel retro di un night). E come Cobain, non spiega: lascia parlare la ferita. Tanto che perfino il titolo diventa un refrain: «”Per sempre” era un modo di dire. Per sempre». È la promessa di un’adolescenza che già sapeva di non durare. Lo stesso patto che il grunge ha fatto con la propria giovinezza.