 C’è un nuovo dizionario contro la mediocrità dei testi prodotti dall’AI | Rolling Stone Italia
Reverse Contradictionary

L'intera produzione culturale dell'umanità viene immessa nell'intelligenza artificiale. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) stanno assorbendo non solo libri, articoli e blog nella loro interezza, ma anche il contenuto delle nostre conversazioni private scritte e parlate. Gli LLM stanno facendo bollire laghi e bruciando foreste per generare testi basati sulla mediocrità statistica, che dovremmo venerare come l'inizio di una nuova grande era dorata.È qui che entra in gioco 'Reverse Contradictionary' (Krisis Publishing), uno sforzo collaborativo dei critici dei media di Vuk Ćosić, IOCOSE e Vladan Joler. Il loro nuovo libro “Dictionary of New Worlds” presenta una selezione di neologismi provocatori che sfidano e ribaltano la logica predatoria e algoritmica insita nel linguaggio statistico. Con una prefazione di Yes Men e una recensione di Slavoj Žižek. Di seguito una piccola selezione delle nuove parole. Courtesy of Krisis Publishing

Artificial Negligence

Diodorant

Dystopmetry

Freedoom

Fleurs du Malware

Marx Zuckerberg

Multiasking

Texternity

Text to Preach

Meta Stasi

Myoptimism

Palindrone

Swift Taylorism

Hallucinationalism

Fetaverse

Crhyme

Brocedural Content Generation

Attention Camps

Post Cat

