‘Come rubare un Magnus’, leggi il primo capitolo della graphic novel di Davide Toffolo

«Nel 1979, avevo 14 anni, vinsi il concorso de “Il primo decennale di Alan Ford” in cui cercavano il nuovo disegnatore per la serie. È stato il mio primo furto di un Magnus. Il libro che state per leggere è l’omaggio al disegnatore che ho più amato», dice Davide Toffolo di Come rubare un Magnus, una graphic novel – in uscita oggi per Oblomov Edizioni – che ripercorre le vicende di Roberto Raviola, genio del fumetto italiano che ha firmato tavole memorabili di Kriminal, Satanik e Alan Ford.