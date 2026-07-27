Zohran Mamdani: «Per vincere bisogna essere disposti a battersi»

Zohran Mamdani e io abbiamo un conto in sospeso. È instancabile. I suoi attacchi arrivano da tutte le parti, quando meno me li aspetto. Fascino, bell’aspetto, prontezza di spirito — solo alcune delle qualità che hanno fatto di lui il sindaco più giovane di New York da una generazione, oltre che una figura politica nazionale capace di scuotere il Congresso e trattare direttamente con il Presidente — sono armi nelle sue mani esperte. Lo avverto adesso, per un motivo semplicissimo: sono un orgoglioso tifoso del Chelsea Football Club.

«Cosa ti ha fatto scegliere il Chelsea — ami la Clearlake Capital?» mi chiede prima ancora che le telecamere abbiano cominciato a girare nel foyer storico di Gracie Mansion, dove si tiene la Rolling Stone Interview. Si sta prendendo gioco del fatto che la mia squadra è di proprietà di un enorme fondo di private equity americano che ha speso 1.5 miliardi di dollari in nuovi giocatori per poi finire al decimo posto in Premier League questa stagione. Il sindaco tifa Arsenal, una squadra rivale di Londra che ha finito al primo posto. È altrettanto disgustato dal mio sostegno all’Inghilterra ai Mondiali. «Fratello, perchééé?» dice, con una smorfia.

Sapevo che queste opinioni avrebbero fatto discutere, eppure non ero preparato alla violenza verbale che avrebbero scatenato. Provo a protestare, tirando in ballo la storica sponsorizzazione dell’Arsenal da parte della famigerata Emirates Airlines di proprietà di Dubai, incolpando un padre inglese per le mie simpatie calcistiche. Niente funziona. Le fossette sulle guance di Mamdani sono puntate su di me come le canne di un fucile a doppia canna. Sorride, sorride.

La scena si ripete più volte nel corso dell’intervista, ogni volta che si parla di sport. Comincio a capire cosa deve aver provato l’ex governatore Andrew Cuomo su quel palco del dibattito lo scorso giugno, infilzato da un allegro socialista democratico in un abito slim-fit. Se Zohran Mamdani vuole la tua testa, la sua lama è sempre affilata.

Da quando ha vinto nettamente su Cuomo lo scorso novembre, il nome di Mamdani è sulla bocca di tutti. Per la destra, è il mostro delle loro peggiori paure: un uomo dalla pelle scura che crede nella redistribuzione radicale della ricchezza e che, temono, instaurerà la sharia in tutta la città. Per la sinistra, Mamdani è il salvatore solare della perenne disfunzione di New York e il catalizzatore del cambiamento in un sistema politico nazionale da tempo dominato da democratici centristi che non combinano nulla e da una destra sempre più assetata di sangue. Nei primi sei mesi della sua amministrazione, non si è comportato davvero come la caricatura che ciascuno dei due schieramenti aveva fatto di lui. Ha invece governato: chiudendo accordi con il governo statale, il Consiglio comunale e le forze potenti dell’ecosistema politico newyorkese. E nelle primarie di giugno a New York ha messo in gioco il suo capitale politico appoggiando una lista di candidati radicali per le cariche nazionali e statali, facendo fuori diversi candidati uscenti e chiarendo di essere pronto a spargere sangue all’interno del suo stesso partito.

Mamdani è dunque una forza rara nella politica democratica moderna. Il fascino è autentico, ma è anche uno strumento. Gli ideali sono sinceri, ma sono anche una sfida. Il suo staff, per quanto posso vedere, lo adora, ma il potere che esercita ora è fuori discussione. In campagna elettorale era “Z” — un senatore statale non molto distante dai tempi in cui faceva campagna porta a porta per altri candidati. Nella vittoria, però, i soprannomi sono finiti. Lo chiamano “Sindaco”. Che piaccia o meno, tutti gli altri devono fare lo stesso.

Sei appena uscito da primarie molto importanti, in cui hai sostenuto diversi candidati socialisti democratici con poca esperienza in cariche pubbliche. Per certi parametri è stato un grande rischio con il tuo capitale politico, eppure ne sei uscito con una vittoria netta. Raccontami quel martedì sera. Com’è stato rispetto a un anno fa, quando hai vinto le primarie?

È stata una serata straordinaria. Vedere cosa ha significato per tante parti diverse della nostra città, spostarsi da un evento all’altro, capire che indipendentemente dal quartiere o dal borough in cui vivono, i newyorkesi erano affamati di cambiamento. È stato straordinario.

Hai avuto momenti di déjà-vu?

Tante delle persone centrali per la nostra campagna si sono lanciate in queste sfide. È la dimostrazione che per molti di noi non è mai stata questione di una singola carica — era questione di un movimento per i lavoratori. Darializa [Avila Chevalier, che ha battuto nelle primarie il leader del Congressional Hispanic Caucus Adriano Espaillat, nda], per esempio, era una coordinatrice di campo nella nostra campagna per il municipio. Mentre percorrevo il suo distretto, abbiamo incontrato uno dei suoi coordinatori di campo, che mi ha detto di essere stato formato da Darializa come volontario più di un anno fa. È questo che vogliamo costruire — un movimento che, ovunque trovi una battaglia per i lavoratori, sia lì in prima linea.

Darializa è un’ex attivista, ed è stata criticata durante la campagna per vecchi post sui social in cui elogiava l’ideologia comunista, chiedeva l’abolizione della polizia e in un’occasione aveva twittato «Vaffanculo Kamala Harris». Per molte persone sembra l’ennesimo spauracchio di quello che porterà il socialismo. Cosa le hai detto su come affrontare quelle critiche?

Le ho detto prima di tutto che questo accade solo quando c’è una possibilità concreta di vincere. È il riflesso della disperazione di fronte a quello che sarebbe un nuovo capitolo nella politica della nostra città. Per la stragrande maggioranza di chi voterà e vive in quel distretto, non è questo il problema che hanno a cuore. La gente del 13° distretto congressuale di New York vuole sapere di avere un rappresentante disposto a battersi per loro, in una delle città più care degli Stati Uniti. È uno dei distretti congressuali più poveri del paese. Gran parte di quello che abbiamo visto — l’allarmismo, il razzismo sfacciato — era un tentativo di distogliere l’attenzione dal fatto che Darializa avrebbe realizzato esattamente quella visione per quegli stessi lavoratori.

Hai detto che l’ossatura del tuo movimento è stata la trasformazione di coordinatori di campo e attivisti in candidati. Che consiglio dài a chi sta pensando di fare quel passaggio?

Quello che direi è che candidarsi a qualcosa… il cuore deve essere la domanda “Perché lo fai?”. Se la risposta è “Per i lavoratori”, scoprirete che ci sono molte più persone pronte a stare al vostro fianco in quella battaglia. La disuguaglianza economica, la mancanza di accessibilità nella vita delle persone, non è un problema esclusivo di New York. Lo vivono gli americani di tutto il Paese. Sono stanchi di una politica che è stata in bancarotta — politicamente, moralmente, economicamente. E cercano qualcosa che parli davvero alle loro esigenze.

Questo ciclo elettorale è stato il più duro che ti abbiamo visto attraversare. Diversi dei tuoi endorsement sono andati contro la volontà dell’ala centrista del Partito Democratico. Perché hai ritenuto che questo fosse il momento giusto per sferrare quei colpi?

Ho fatto una promessa poco più di un anno fa ai newyorkesi: che avrei usato tutti gli strumenti a mia disposizione per portare avanti un’agenda sull’accessibilità economica. Quando si combatte per chi è stato lasciato indietro, ci sarà sempre un rischio. Sarà sempre più facile lasciar perdere quella battaglia. Penso spesso alle parole di Tim Walz sul capitale politico. Per parafrasarle: a che cosa serve averlo se non lo usi per aiutare i lavoratori? È quello che mi è tornato in mente in quel momento. La coerenza, la chiarezza, la convinzione che hanno caratterizzato tutte e tre queste corse congressuali mi hanno spinto a prendere quella decisione.

La battaglia nazionale tra democratici centristi e di sinistra è ormai al centro della scena. L’ex Presidente del DNC Jaime Harrison ha twittato la sera delle elezioni: «Lo dico senza animosità. Se odiate il Partito Democratico, allora per favore non correte per la nostra nomination». Non ha citato lei né questi candidati per nome, ma sembra una critica piuttosto diretta. Come rispondi?

Di solito, quando qualcuno dice “lo dico senza animosità”, quello che sta per dire è animosità allo stato puro. Ma la domanda a cui torno è: “Cos’è il Partito Democratico se non i suoi elettori?”. Se guarda che cosa stanno votando i democratici nel 13°, nel 7°, nel 10° distretto di New York, e dice che non è rappresentativo del partito — forse non è rappresentativo di quello che è diventato il nostro partito, ovvero qualcosa in mano a consulenti ben pagati e grandi interessi economici. Ma è rappresentativo di quello che i democratici stessi vogliono vedere. È rappresentativo del fatto che in questo Paese esiste una sola maggioranza, ed è la classe lavoratrice.

C’è ovviamente una differenza tra le promesse di campagna e quello che si può effettivamente realizzare. Cosa si è rivelato molto più difficile da ottenere, una volta in carica, rispetto alle aspettative?

Si dice spesso che fare campagna è facile e governare è difficile. In campagna, però, si chiede alle persone di credere in qualcosa nonostante la propria esperienza. Quello che apprezzo del governare è che dà l’opportunità di passare dalle parole ai fatti. In questi sei mesi abbiamo trasformato quella che prima era una domanda intellettuale — “Come si governa una città con il socialismo democratico?” — in risultati concreti. Abbiamo tappato oltre 165mila buche. Abbiamo restituito decine di milioni di dollari agli inquilini sfruttati dai loro proprietari. Abbiamo avviato la città verso un sistema di asili nido universale, facendo risparmiare ai genitori più di 20mila dollari l’anno. Tutto questo con il numero più basso di omicidi e sparatorie mai registrato nella storia di New York, e con l’impegno di portare la città verso l’agenda di edilizia popolare più ambiziosa degli ultimi decenni.

Giusto. Ma ho visto critiche anche da alcuni tuoi sostenitori più a sinistra, mentre hai dovuto moderare alcune di queste proposte e promesse. Ci sono momenti in cui senti di dover scendere a compromessi in ambiti in cui avresti preferito non farlo?

Il lavoro è difficile nella sua essenza. Si tratta di realizzare qualcosa per otto milioni e mezzo di persone, molte delle quali hanno vissuto la politica come una delusione continua. La mia stella polare è pensare a chi è stato costretto ad andarsene da questa città. Quello che ho scoperto è che c’è molto più spazio per agire di quanto ci sia stato detto in passato. Non dirò mai che questo lavoro è facile o lineare. È straordinariamente difficile. Esiste però un modo per mantenere le promesse della campagna. Ci vorrà tempo. Ma quello che abbiamo dimostrato è che anche in sei mesi si può mettere la città su una traiettoria diversa.

Molte delle idee su cui hai condotto la campagna non sarebbero sembrate così dirompenti all’establishment politico dell’era di Roosevelt. Perché secondo te oggi sono considerate impossibilità politiche?

Per lungo tempo, quel tipo di idee — cosa il Partito Democratico può difendere e per cosa può battersi — si trovavano soltanto nei libri di storia. Si pensi alla distillazione di questa visione nelle quattro libertà di Roosevelt. Se proposte oggi, sarebbero percepite come una visione radicale del Paese, quando in realtà affondano le radici in quello che ha reso molti americani orgogliosi di essere democratici — in quello che mi rende orgoglioso di esserlo. Riflettono una storia recente in cui il nostro partito è diventato più lo specchio di una classe di consulenti e di interessi speciali che dei bisogni dei lavoratori.

Dici di essere orgoglioso di essere democratico. Pensi che il tuo movimento possa mai coesistere con l’ala centrista dei Democratici, o questa è davvero una battaglia esistenziale per il futuro del partito?

Penso che apparteniamo tutti alla grande tenda che è il Partito Democratico. La domanda davanti a noi è: “Dove vogliamo andare, e cosa vogliamo che sia questo partito?”. I repubblicani hanno un’ambizione apparentemente senza limiti su ciò che vogliono realizzare, mentre noi sembriamo costruire un soffitto di possibilità sempre più basso. Nel 2028 avremo l’opportunità di andare oltre l’attuale amministrazione federale. Il che pone la domanda: “Verso cosa?”. Penso che sia il momento non solo di avere una visione, ma di realizzarla. Quello che stiamo dimostrando qui a New York è che è possibile rimettere i lavoratori al centro della politica e al tempo stesso realizzare qualcosa per loro. Troppo spesso ai newyorkesi è stato chiesto di scegliere tra la qualità della loro vita e l’ambizione della città. È il momento di dimostrare che entrambe le cose si possono perseguire insieme.

Com’è il Partito Democratico nazionale nella tua visione ideale?

È un partito che si chiede cosa stiano affrontando i lavoratori e che risponde con azioni concrete per rendere la loro vita più facile. Credo che la nostra politica debba andare oltre l’esercizio intellettuale e diventare qualcosa di materiale. Se non riusciamo a spiegare come la nostra politica aiuta le persone a pagare l’affitto, la spesa, l’asilo nido, allora sembra un lusso che solo alcuni possono permettersi.

Un sentimento che ho visto circolare online in reazione ai tuoi primi sei mesi di governo è qualcosa del tipo: “Alla fine basta volerlo fare”. Qual è un risultato di cui vai fiero che non era una promessa esplicita della campagna?

Il primo giorno della nostra amministrazione, dopo l’inaugurazione, sono andato a incontrare un gruppo di inquilini che vivono in un palazzo gestito da un’organizzazione immobiliare, dove avevano presentato denuncia su denuncia su denuncia. Sono entrato nell’appartamento di una delle inquiline e mi ha mostrato il bagno: ruggine che cadeva dal tubo, che cadeva dal soffitto. Le ho chiesto da quanto tempo ci viveva così, e lei si è girata e ha indicato suo figlio: “Da più di quanto lui abbia anni”. Aveva più di vent’anni. Abbiamo deciso di intentare una causa per conto di quegli inquilini. Solo per il fatto di averla presentata, siamo riusciti a fare in modo che il nuovo proprietario si impegnasse a rimediare a tutte le violazioni in quell’edificio e negli altri di sua proprietà. Questo, per me, dimostra il valore di battersi: se non sei disposto a farlo, non potrai mai vincere.

Ma occorre anche agire in modo sistemico. Come sai meglio di me, la NYCHA — la New York City Housing Authority, l’ente per l’edilizia popolare — è uno dei proprietari con più denunce a carico in tutta la città.

A volte la natura sistemica di un problema è stata usata per giustificare l’inerzia nel breve termine. Abbiamo sentito molti dire: “La NYCHA ha 80 miliardi di dollari di necessità di capitale. È una responsabilità federale. Serve che il governo federale agisca”. Tutto vero. Sappiamo anche, però, che sia con un’amministrazione democratica che con una repubblicana, la NYCHA ha sempre avuto quelle stesse necessità. Se aspettiamo Washington prima di agire, stiamo di fatto lasciando centinaia di migliaia di residenti dell’edilizia popolare ad aspettare gli anni che serviranno prima che Washington si ricordi di loro. Metteremo in campo risorse che vanno oltre quello che la città ha fatto finora — abbiamo quasi raddoppiato il nostro impegno di capitale verso la NYCHA.

Parte del motivo per cui ti trovi di fronte a domande come questa è che sei diventato il volto di un movimento nella politica americana. Ma quando si diventa il volto di qualcosa, ci si ritrova a rispondere di tutto ciò che altri vogliono addossarti. Ho visto attribuirti di tutto, dall’attentato di Charlie Kirk al ribaltamento del cartellino rosso al giocatore americano Folarin Balogun ai Mondiali. Come decidi a quali di queste critiche senti di dover rispondere?**

Se riguardano i lavoratori newyorkesi. C’è una differenza tra il dibattito pubblico e ciò che interessa davvero alle persone in questa città.

Sei bravo in questo.

Grazie.

Chiunque ti abbia visto, incontrato o intervistato dice la stessa cosa: che sei un politico di talento. A volte non viene detto come un complimento. Cosa significa per te essere un buon politico?

Credo significhi realizzare. Per lungo tempo, essere un buon politico ha significato saper dibattere. Noi vogliamo che significhi qualcosa di concreto. Se bussate alla porta di un newyorkese adesso e gli chiedete di cosa si preoccupa, lo definirà in termini di costi.

Da cosa si misura? Che cosa hai paura, in privato, di non riuscire a mantenere?

Torno spesso a chiedermi perché tanti newyorkesi abbiano bussato a tante porte per la nostra campagna. Cosa li ha spinti a farlo? Quella speranza è una responsabilità. Se la condividi con gli altri, è anche un dovere realizzarla. Per me, quando parliamo di 2000 posti di asilo nido gratuito per bambini di due anni quest’anno, 12mila l’anno prossimo, un posto per ogni bambino di due anni entro la fine del mandato, voglio sempre chiarire che non è un mio risultato. È il risultato di chiunque abbia salito quei sei piani a piedi e bussato a porta dopo porta dopo porta, dicendo alle persone che era possibile costruire un futuro in cui l’asilo nido non doveva costare 20mila dollari. Voglio misurare la nostra amministrazione in base al fatto che abbiamo realizzato qualcosa sia per chi bussava che per chi apriva la porta.

Sono curioso della tua formazione, che è stata quanto di più classicamente newyorkese si possa avere per qualcuno arrivato qui a sette anni. Come quella formazione culturale ha plasmato la tua visione del mondo e la tua politica? I tuoi riferimenti musicali sono ovunque, per esempio.

Alcuni dei miei primi ricordi sono a New York. Amavo andare al Tower Records. Credo fosse sulla 66a e Broadway. Avevano interi piani pieni di CD, in un numero incredibile. Amavo gli Offspring, all’epoca.

Classico. Classico dell’era.

Il primo album che mi fu regalato fu la versione clean di The Blueprintdi Jay-Z. Fuori dal Tower Records vendevano CD pirata, ed è lì che ho comprato il classico fondamentale degli Eiffel 65. Molte persone li conoscono solo per Blue (Da Ba Dee). Too Much of Heaven è una grande canzone.

Cosa ascolti adesso?

In questo periodo ascolto molto Radio & Weasel, un duo ugandese che ha dominato le classifiche per molto tempo. Seguo anche un rapper pakistano di nome Shamoon Ismail, da qualche anno. Se voglio essere riflessivo, metto su Kacey Musgraves.

Il nuovo album è ottimo.

Io sto ancora ad ascoltare Golden Hour.

È sempre divertente sentire questi riferimenti culturali da un uomo che ha fatto dell’abito da lavoro la sua unica cifra stilistica. Parlami di questa scelta.

Mi sento come uno zio che apre il guardaroba e trova sempre lo stesso outfit. Un saluto ai completi.

Uno dei miei crucci con i politici — e nessuna offesa — è la maglietta sopra la camicia con il colletto.

Oof. A volte lo faccio anch’io.

Lo so, l’ho visto, e non è un attacco personale.

Lo sto prendendo come tale.

E ovviamente sappiamo che ami lo sport. Come ci sei arrivato?

Devo ringraziare mio zio. Mi ha avvicinato all’Arsenal alla fine degli anni Novanta, inizio Duemila. Sono nato in Uganda, in Africa orientale. L’Arsenal è, direi, la squadra più seguita in Uganda. Dipende in larga parte dalla storia dei talenti africani in rosa: Kanu, Lauren… Kolo Touré, Emmanuel Eboué, Alex Song… Lo nomino anche se mi ha fatto soffrire — Emmanuel Adebayor. Il mio primo ricordo dei Mondiali risale probabilmente al ’98 — innamorarmi di Zizou [il capitano franco-algerino della Francia, Zinedine Zidane]. Che giocatore. La prima volta che mio padre mi lasciò arrivare in ritardo a scuola fu quando la Francia giocò contro il Senegal ai Mondiali del 2002. Il suo amore per i libri non ebbe scampo davanti al panafricanismo. Restammo a casa, guardammo Papa Bouba Diop segnare a Fabien Barthez. È uno dei miei primi ricordi.

Come usi questa conoscenza dello sport per entrare in contatto con le persone?

Penso che per molte persone lo sport sia di fatto la loro prima lingua. Quando parli con qualcuno per cui l’inglese è chiaramente una seconda o terza o quarta lingua, stai in qualche modo parlando con un’ombra di quella persona — ti perdi chi è nella sua interezza. Quando invece parli con qualcuno di sport, che sia calcio o basket o qualsiasi altra cosa, è come se la persona intera fosse finalmente davanti a te.

Bene, le cose sullo sport dovevano arrivare alla fine. Dobbiamo parlare di Trump. Il tuo incontro con Trump alla Casa Bianca è stato uno dei momenti più sorprendenti dei primissimi giorni del tuo mandato. Com’è il vostro rapporto adesso?

Il rapporto è quello che era. Si fonda su New York. Con tutte le divergenze che ho con il Presidente, abbiamo una cosa in comune: l’amore per questo posto.

Senti di dover fare un po’ leva sull’ego di Trump in quelle interazioni per tenerlo lontano dalla città? Il timore è che quello che è successo con l’ICE e la Guardia Nazionale in posti come Minneapolis o Los Angeles arrivi a New York.

Penso di dover continuare a essere onesto con il Presidente, e quella onestà si manifesta nei punti di disaccordo. Gli ho detto direttamente che considero l’ICE un’agenzia crudele che non serve in alcun modo la sicurezza pubblica. Gli ho detto che penso vada abolita.

Cosa pensi del fatto che continui a dire quanto sei bello?

Grazie?

Ce lo teniamo, suppongo. Il suo secondo mandato si è abbattuto con più durezza su altre città, ma New York non è sfuggita alle ricadute di quello che Trump ha fatto.

La crudeltà dell’ICE non è una preoccupazione intellettuale per la nostra città. Ci sono newyorkesi che si sono visti separare le famiglie da quest’agenzia. Ricevo messaggi in continuazione, da persone che conosco e da perfetti sconosciuti, che mi chiedono aiuto. Che si parli di sanità o di SNAP, le politiche federali rendono sempre più difficile per le persone permettersi di vivere in questa città. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per contrastarne gli effetti. Eppure c’è un limite a quello che una città può fare di fronte a politiche federali che puntano a smantellare questi programmi. Avrà un impatto reale su un numero incalcolabile di newyorkesi nei cinque borough.

L’altra questione nazionale diventata sempre più rilevante per ogni politico in questo Paese è Israele e Gaza. Perché ritieni importante che il sindaco di New York abbia una posizione chiaramente definita su questo tema?

La mia politica non prevede eccezioni. Quando parlo dell’importanza della dignità, del diritto internazionale e dei diritti umani, lo faccio senza escludere nessuno. Per lungo tempo abbiamo visto la disponibilità a escludere i palestinesi da quei principi. Più si è disposti a tagliare fuori qualcuno da una convinzione, più è probabile che si finisca per perderla del tutto.

Da dove vengono quelle convinzioni?

Da piccolo, se vedevo una contraddizione tra quello che dicevamo di credere e quello che eravamo disposti a fare, era qualcosa che non riuscivo a lasciar andare. Più si sta in politica, più ci si sente dire che “è semplicemente così che stanno le cose”. E per me non è mai una risposta sufficiente.

Lo sollevo perché è davvero una delle questioni più divisive del nostro tempo, e anche una di quelle che ti ha portato le critiche più feroci — anche nella vita privata. Tua moglie, l’artista Rama Duwaji, è stata anch’essa criticata per le sue posizioni su Israele e Gaza. Come vi siete adattati entrambi a questa situazione?

È difficile prepararsi alle minacce di morte. È difficile prepararsi a ricevere una telefonata da un procuratore distrettuale che ti dice che qualcuno da un altro Stato verrà incriminato per quello che ha detto e sperava di fare contro di te. Quando sei disposto a parlare in nome di tutti, le conseguenze arrivano. Ora che sono sindaco è ovviamente su una scala diversa. Ma anche quando ero un membro dell’assemblea e parlavo del fatto che è inaccettabile mandare miliardi di dollari per uccidere palestinesi innocenti, ricevevo messaggi vocali che minacciavano molte delle stesse cose. Ho imparato ad accettarlo come parte del lavoro che faccio. Quello che sarà sempre molto difficile da accettare è cosa significa per le persone che amo. Si sentono i politici parlarne, e inizialmente sembra un cliché. Quando inizi a viverlo, capisci appieno il peso che questo lavoro porta su chi ami e su chi ti sta intorno. Trasforma la vita di tutti.

Mentre parliamo è il 6 luglio, voglio affrontare l’elefante nella stanza: il matrimonio di Taylor Swift, avvenuto due giorni fa. Da quanto sapevi che stava pianificando un grande evento in città?

Avevamo intuito che sarebbe arrivata una richiesta di permesso, ma è stata presentata solo poco prima del matrimonio.

Quindi è arrivata all’ultimo momento.

Dal punto di vista della risposta della città, la richiesta è arrivata appena prima del matrimonio. Ma nostra è anche la responsabilità di pianificare per ogni eventualità e di essere pronti a rispondere.

Hai ricevuto feedback dalle varie agenzie coinvolte?

In generale, penso che i servizi della città si siano comportati molto bene.

Ecco. Quindi è—

Pensavo stesse chiedendomi degli ospiti — se si fossero divertiti. Mi sono detto: “Non ne ho idea”.

Be’, stavo per chiederle se era stato invitato.

No.

Peccato. Ci ha perso lei.

[Ride] No. Va bene.

Da Rolling Stone US