Un reportage fotografico da Sant’Elia, uno spazio fuori dal tempo

Non è la prima volta che Zoppellaro trova ispirazione nell'osservazione dei rapporti umani: «Il mio tipo di fotografia è sempre attratto dal concetto di comunità e dai rapporti che prendono corpo al suo interno: in passato ho lavorato molto sui rave party, in quel caso è una scelta dell’individuo far parte di un gruppo. A Sant’Elia ho osservato un ribaltamento di prospettiva fronte comune non è una libera scelta, ma una necessità. Ho cercato di immortalare questo sottofondo collettivo».



Credits: Matteo Zoppellaro