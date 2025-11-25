Miriam Marlene, come ti fotografo Marilyn Manson (e non solo)

Attraverso la sua macchina fotografica analogica, Miriam Marlene trasforma attimi fugaci in qualcosa che resta. Le sue immagini sono frammenti di emozione sospesi tra sogno e realtà: intime ma imprevedibili, in equilibrio tra ironia, nostalgia e istinto. Guardare le sue fotografie è come essere messi a parte di un segreto: imperfetto, tenero, vivo.

Incontrandola, si capisce subito che la curiosità guida ogni cosa che fa. Miriam è il tipo di persona che non esce mai di casa senza una fotocamera, che trova bellezza nelle coincidenze che la maggior parte delle persone ignora. Capelli colorati, occhi luminosi, una risata contagiosa: attraversa il mondo con lo stupore di chi non ha mai smesso di esplorare. Ha preso in mano la sua prima macchina fotografica a tredici anni e non l’ha più lasciata.

La fotografia è diventata il suo modo di connettersi agli altri e, a volte, di scomparire dietro l’obiettivo. Il suo universo vive nella grana della pellicola, nell’umorismo e nell’intuizione. Che stia convincendo un’amica a mangiare l’uva con i piedi o fotografando figure come Marilyn Manson e Lindsay Usich, Miriam mantiene tutto crudo e senza filtri. Le sue immagini oscillano tra finzione e diario, sogno e affetto — ricordandoci che la magia inizia esattamente dove finisce la perfezione.

Ciao Miriam, come stai?

Tutto bene, grazie.

Hai iniziato a scattare intorno ai tredici anni, usando la macchina fotografica di tua nonna: questo come ha influenzato il tuo modo di vedere, oggi?

Era una point-and-shoot molto semplice, quindi ho iniziato concentrandomi sulle cose che potevo fotografare piuttosto che su una macchina complessa. Fotografavo ciò che osservavo.

Di solito cos’è che scatena una foto per te: un’atmosfera, una persona o un’emozione?

Quando tutte queste cose si mescolano insieme!

Nei tuoi ritratti c’è spesso un senso di vulnerabilità. Come costruisci quel rapporto di fiducia con i soggetti?

Grazie! Preferisco un ambiente calmo e intimo. Credo che questo aiuti molto.

Hai fotografato artisti leggendari e celebrità come Marilyn Manson e Lindsay Usich. Come ti approcci a soggetti con personalità così forti senza perdere il tuo stile?

Mi sembra di fotografare molte persone con cui condivido una certa estetica… oppure cerco di realizzare ritratti senza tempo, ecco tutto.

Se la tua fotografia fosse una canzone, quale sarebbe e perché?

I Got a Camera di Wild Man Fischer.

Come affronti la narrazione attraverso immagini statiche?

Faccio tutto in modo intuitivo: qualcosa scatena un’idea o un’emozione e cerco di catturarla.

Hai detto che Los Angeles attira “pazzi” che ami fotografare. Puoi descrivere un momento in cui qualcuno completamente imprevedibile ha dato vita al tuo scatto preferito?

Ho fatto uno shooting con un musicista, e avevamo avuto l’idea di fotografarlo mentre fingeva di cadere da una scala. Alla fine è scivolato davvero, a testa in giù!

Le tue foto sembrano cinematografiche ma intime. Pensi in sequenze o in singoli fotogrammi?

Per i miei progetti personali, come shooting di gruppo, penso più in sequenza. Per le foto di prodotto, invece, sono legata al singolo scatto.

Qual è il tuo rapporto con il controllo e l’incidente quando scatti in analogico?

A volte amo gli incidenti: una volta il laboratorio ha avuto un problema con i chimici e le mie foto sono uscite con glitch verdi. Di solito per i lavori porto diverse macchine così, se qualcosa va storto con una, posso continuare.

Come capisci quando è il momento di mettere giù la fotocamera?

Quando non mi sembra più giusto — per esempio se sto invadendo la privacy di qualcuno.

Hai iniziato a fotografare per nasconderti dietro la macchina. È ancora così?

Un po’ sì. La fotocamera è ancora un modo per connettermi con le persone — una sorta di ponte. Ma una parte di me continua a nascondersi dietro di essa.

Descrivi la tua fotografia in tre parole.

Sottile, a tratti strana, femminile.

Qual è la prima immagine che hai scattato e che ti è sembrata davvero tua?

Da adolescente: una foto di mia sorella gemella vestita da sposa, con il trucco sbavato, nella neve.

Analogico o digitale?

Analogico.

Cosa ti attrae in un soggetto?

La curiosità.

Come inizi di solito uno shooting: con un piano o con l’istinto?

Entrambi. Per i miei progetti preparo i vestiti prima e un piano generale dei luoghi o del mood.

Cosa significa la luce per te?

Inseguire il sole.

C’è un’emozione ricorrente nel tuo lavoro?

La nostalgia.

Una fotografia che avresti voluto scattare?

La nascita di un agnello.

Quanto di te c’è nelle tue immagini?

A volte compaio nel riflesso, haha.

Cosa speri che le persone provino guardando le tue foto?

Spero che le renda felici o che le ispiri.

Cosa ti ispira al di fuori della fotografia?

La musica, Ronald McDonald, un po’ tutto in realtà!

Momento preferito della giornata per scattare?

La golden hour in California.

Una cosa che porti sempre sul set?

Un taccuino in cui il modello o l’artista può fare un disegno. Sto lavorando a un progetto in cui fotografo lo sketch che realizzano dopo lo shooting.

Un fotografo o artista che ha cambiato il tuo modo di vedere?

Tim Walker.

Come sai quando un’immagine è finita?

Quando non voglio più cambiarla.

Un sogno nel cassetto, un progetto ideale?

Fotografare il dietro le quinte di un film con costumi fortissimi, tipo Nosferatu o Frankenstein.

Un film, un photobook o una mostra che rispecchia il tuo gusto in questo momento?

Non direi che definisce il mio gusto, ma ho visitato la mostra di Feng Lee e mi è piaciuta molto.

Hai lavorato con artisti che ammiravi da ragazza. Com’è stato quando quei momenti sono diventati reali?

È buffo, una volta ero molto nervosa. Stavo fotografando un attore e, mentre mi grattavo nervosamente il naso, mi ha chiesto: «Che cos’ha il tuo naso?». Io: «Mi prude!». Ora sono molto più tranquilla. Credo che l’esperienza ti faccia vedere le persone come uguali. I manager mi stressano più dei talent, sinceramente!

Qualcosa di completamente spontaneo è mai diventato uno dei tuoi scatti preferiti?

Sì, una volta ho chiesto a un’amica di mangiare l’uva con i piedi! Era assurdo e divertentissimo, ma la foto è venuta benissimo.

Cosa speri che ti riservi il futuro?

Il futuro mi mette un po’ d’ansia, ma mi piacerebbe pubblicare un photobook o fare una mostra. O entrambi.

E infine, cosa significa l’amore per te?

La mia famiglia. Sempre.