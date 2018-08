Solomun, il primo dj a lanciare un singolo su GTA Online

Dal 17 settembre 2013, Grand Theft Auto V ha venduto più di 92 milioni di copie, complessivamente qualcosa come 6 miliardi di dollari. È il prodotto multimediale più redditizio di sempre, ed è ancora in cima alle classifiche dei videogame più giocati nel mondo. Soprattutto nella sua incarnazione online, dove giocano contemporaneamente decine di migliaia di utenti, di recente aggiornata con l’espansione a tema nightclub chiamata After Hours.

Con After Hours si potrà: creare un locale notturno, personalizzarlo, ballarci dentro, sbottigliare, competere con altri locali notturni e così via. In più la stazione radio LS-UR e quattro personaggi, protagonisti degli eventi di una nuova storyline “interpretati” da veri residenti dj.

I nomi: Tale of Us, Dixon, The Black Madonna e Solomun, che debutteranno uno alla volta nelle prossime settimane, presentando i loro nuovi singoli in esclusiva sulla radio LS-UR. Il primo è Solomun con il nuovo singolo Customer Is King – la 100esima pubblicazione della sua etichetta Diynamic Music – con un videoclip ambientato nel mondo di GTA V, che potete vedere in cima all’articolo.