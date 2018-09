La prima PlayStation torna sugli scaffali

A svilupparlo ci sono i ragazzi di Telltale Games, già autori degli apprezzatissimi giochi dedicati a 'The Walking Dead' e 'Game of Thrones'

In un mondo invaso dai non morti, guardatevi dai mangia cervelli ma pure dagli altri giocatori. Un titolo che cavalca il successo di 'The Walking Dead', ma riuscirà a risollevare Xbox?

Il problema di Facebook siete voi

L'audizione di Mark Zuckerberg al senato americano è stata un trionfo di scuse confezionate ad arte dai suoi legali, probabilmente per salvare le azioni in borsa. E se è vero che l'azienda ha molto da lavorare, non servirà a nulla se non cambiamo le nostre abitudini: mettereste la stampa di una vostra foto su una parete della Stazione Termini di Roma?