Friendly Pressure at Studio One: la settimana del suono di Stone Island

Con l’omaggio di oggi, 13 aprile, alla collaborazione solida tra Stone Island e C2C Festival, si chiude una settimana fruttuosa di Friendly Pressure at Studio One. Ovvero, la nuova iniziativa che per tutta la Milan Design Week 2025 al Capsule Plaza di Spazio Maiocchi ha vita ad un’esperienza sonora immersiva in cui le dimensioni dello spazio hanno determinato la struttura del suono.

Insomma, con i talk tra C2C Festival (la cui edizione 2025 è dedicata alla memoria del fondatore Sergio Ricciardone) moderati da Carlo Antonelli e i DJ set di Canva6 e XIII si finisce in bellezza un progetto, primo nel suo genere, che ha proposto nel corso della settimana sessioni di musica live, DJ set e panel. Il tutto in collaborazione con Friendly Pressure, studio specializzato in sistemi audio su misura fondato a Londra da Shivas Brown.

Un vero e proprio spazio del suono in alta definizione, circondato e infuso di design dagli elementi di arredo alle strumentazioni, che grazie alla visione di Stone Island è riuscito a riunire una community variegata, sempre riaffermando l’impegno verso l’eccellenza nelle diverse discipline del design.

Aperto dalle 10 alle 20, lo studio è accessibile su registrazione al sito ufficiale dell’evento. Consigliamo fortemente di farci un salto.