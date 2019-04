Francesco Pacifico intervista Francesca Archibugi

È Francesca Archibugi la protagonista del sesto episodio di Archivio Pacifico, il podcast di interviste a schema libero dello scrittore Francesco Pacifico. Da Mignon è partita fino all’ultimo Gli Sdraiati, i film di Francesca Archibugi investigano da 30 anni le evoluzioni sociali e politiche dell’Italia. Nell’intervista con Pacifico, la regista racconta la formazione letteraria e cinematografica, il suo rapporto con Roma, la sua città, i segreti dei suoi personaggi e come ha fatto a sopravvivere in un mondo in cui le donne regista sono un’eccezione.

«Io non parto mai da l’idea di raccontare un personaggio che rappresenti qualcosa a parte sé stesso. Quando vengono bene, rappresentano qualcosa di tanti, quando vengono male, si vede il fil di ferro e un po’ restano farraginosi», dice. «Il percorso che ho fatto in questi trent’anni da Mignon è partita, è stato come una specie di percorso bendato, ad occhi chiusi, pezzo per pezzo, personaggio del personaggio, perché io tendo a fare un cinema di personaggi, non di situazioni».

