World Press Photo: i migliori scatti degli ultimi dieci anni

Omicidio a sangue freddo. “Se la foto non è buona è perché non eri abbastanza vicino” direbbe Robert Capa. In questo caso, però, il fotografo Burhan Ozbilici non aveva progettato di ritrovarsi faccia a faccia con l'assassino di un ambasciatore russo. L’uomo con la pistola in mano è Mevlüt Mert Altıntaş un attimo dopo aver sparato all'ambasciatore russo Andrey Karlov, Altintas ha urlato “Allah akbar” e poi ha detto in turco: “Non dimenticate Aleppo. Non dimenticate la Siria”. Ozbilici haccontato: «Tutti gridavano o si nascondevano. Avevo paura e mi sentivo confuso, ma sono riuscito a ripararmi dietro un muro e a fare il mio lavoro: scattare foto».