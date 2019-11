Per celebrare il 50esimo anniversario della sua carriera, Milo Manara, maestro del fumetto italiano, torna con Il Gioco, la sua graphic novel più nota e conturbante. Il Gioco verrà ripubblicato in versione integrale, con una nuova copertina, e in edizione limitata, completa di quattro carte da collezione. Il volume è disponibile dal 7 novembre.

