Proprio così. Dopo il successone dello scorso anno, esce il nuovo quaderno pensato per approfittare del proprio tempo, senza limitarsi a farlo passare. 120 ore di divertimento e 3000 calorie da bruciare per finirlo. 100 pagine di passatempi e giochi su letteratura, cinema, sport, musica, serie tv, sesso, cibo, storia, scienza e molto altro. E sì, dentro ci sono anche i cantanti italiani in versione trapper. Qual è il loro nome di scena ora che sono colleghi di Young Signorino? Buon divertimento.