E se il food porn cominciasse dall’arte?

FOTO
Olio su tela. Cortesia: Comune di Brescia, Civici Musei e FBM. © Archivio Fotografico dei Muse Civici di Brescia
Olio su tela. Cortesia: Ministero della Cultura - Ville e Residenze Monumentali Fiorentine, Villa medicea di Poggio a Caiano, Museo della Natura Morta.
Cortesia: Sesto Fiorentino, Museo Ginori. Foto Arrigo Coppitz
Resina e pasta epossidica pigmentata, pittura acrilica e vernice. Cortesia dell’artista e Mennour, Parigi. Foto/Photo Archives Mennour
Stampa cromogenica su Dibond. Cortesia: Deodato Arte. ©David LaChapelle
Stampa a pigmenti su Dibond. Cortesia: Deodato Arte. ©David LaChapelle
Scultura in fibra di vetro, tessuto wax olandese, metallo, acciaio, ottone, globo dipinto a mano, legno, poliuretano e pittura acrilica. Cortesia dell'artista, Yinka Shonibare Ltd.
Cortesia: Installation view of Sweet Memories by Simone Post commissioned by museum Voorlinden, Wassenaar, The Netherlands. Foto: Antoine Van Kaam
Cortesia: Installation view of 'Sweet Memories' by Simone Post commissioned by museum Voorlinden, Wassenaar, The Netherlands. ©photo TITIA HAHNE
Vetro, dimensioni variabili. Cortesia dell'artista. Foto: Anne Deppe