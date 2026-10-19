 FOOD, la mostra Chiostro del Bramante | Rolling Stone Italia
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E se il food porn cominciasse dall’arte?

Luca Mombello, 'Dio Padre e la Vergine Immacolata', 1580

Olio su tela. Cortesia: Comune di Brescia, Civici Musei e FBM. © Archivio Fotografico dei Muse Civici di Brescia

Bartolomeo Bimbi, 'Natura morta con arance, lime, limoni e lumie', ante 1715

Olio su tela. Cortesia: Ministero della Cultura - Ville e Residenze Monumentali Fiorentine, Villa medicea di Poggio a Caiano, Museo della Natura Morta.

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Gio Ponti e Italo Griselli per Richard-Ginori, 'Centro tavola per il Ministero degli Esteri', porcellana e oro, 1927-1929

Cortesia: Sesto Fiorentino, Museo Ginori. Foto Arrigo Coppitz

Claire Fontaine, 'Replicat (a piece of cake)', 2022–2024

Resina e pasta epossidica pigmentata, pittura acrilica e vernice. Cortesia dell’artista e Mennour, Parigi. Foto/Photo Archives Mennour

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David LaChapelle, 'Death by Hamburger', Beverly Hills, 2001

Stampa cromogenica su Dibond. Cortesia: Deodato Arte. ©David LaChapelle

David LaChapelle, 'Leonardo DiCaprio: Unspoiled', 1996

Stampa a pigmenti su Dibond. Cortesia: Deodato Arte. ©David LaChapelle

Yinka Shonibare, 'Food Man', 2021

Scultura in fibra di vetro, tessuto wax olandese, metallo, acciaio, ottone, globo dipinto a mano, legno, poliuretano e pittura acrilica. Cortesia dell'artista, Yinka Shonibare Ltd.

Simone Post, 'Lavatory - Sweet Memories', 2025

Cortesia: Installation view of Sweet Memories by Simone Post commissioned by museum Voorlinden, Wassenaar, The Netherlands. Foto: Antoine Van Kaam

Simone Post, 'Marshmallow Bathtub - Sweet Memories', 2025

Cortesia: Installation view of 'Sweet Memories' by Simone Post commissioned by museum Voorlinden, Wassenaar, The Netherlands. ©photo TITIA HAHNE

Simone Post, 'Flower Garden - Sweet Memories', 2025

Cortesia: Installation view of 'Sweet Memories' by Simone Post commissioned by museum Voorlinden, Wassenaar, The Netherlands. ©photo TITIA HAHNE

Friederike Delius / STUDIO BERG, 'Jello'

Vetro, dimensioni variabili. Cortesia dell'artista. Foto: Anne Deppe